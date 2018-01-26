Экстракт чеснока помогает жертвам ожирения в борьбе с воспалениями

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Хорошо выдержанный экстракт чеснока может помочь жертвам ожирения в борьбе с воспалительными процессами.Ученые из Университета Флориды выяснили, что выдержанный по времени экстракт чеснока позволяет жертвам ожирения противостоять болезненным воспалениям, а также снижает уровень холестерина. Во многих странах ожирение стало одной из основных угроз национальной безопасности, и только в США свыше трети взрослого населения уже страдают от чрезмерных объёмов веса. Довольно часто ожирение сопровождается повышенным риском хронических воспалительных процессов, которые лежат в основе развития многих патологических состояний и тяжелых болезней.Исследователи разделили группу из 51 человека с ожирением, пока не имевшего серьезных проблем со здоровьем, на две группы. В первой группе в течение шести недель получали экстракт чеснока, во второй — плацебо. При этом добровольцы придерживались своей регулярной диеты и режима физических нагрузок в течение эксперимента.Результаты исследования показали, что экстракт чеснока помогает регулировать распределение иммунных клеток и снижает уровень так называемого «плохого» холестерина низкой плотности. Выдержанный экстракт чеснока модифицировал выделение воспалительных белков из иммунных клеток. Тем самым этот экстракт препятствовал развитию хронических болезней, связанных с постоянными воспалениями, вроде заболеваний сердца.