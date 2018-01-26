Ученые рассказали о вреде приема лекарств и трав
Африканские исследователи выяснили, что совместный прием лекарственных препаратов и травяных сборов может нанести серьезный вред здоровью.
Ученые проанализировали описания 49 случаев заболеваний и два обсервационных исследования, в которых сообщалось о 15 случаях возникновения побочных эффектов от приема лекарств.
Наиболее часто встречались случаи сердечно-сосудистых заболеваний, различных форм рака и болезней почек. Среди самых востребованных препаратов оказались антикоагулянт варфарин, иммунодепрессант циклоспорин и алкилирующие антинеопластические препараты.
В число самых популярных травяных добавок вошли ромашка, зверобой, шалфей, ягоды годжи и льняное семя.
Благодаря полученным данным ученые выяснили, что в почти 60 процентах случаев травы оказывали влияние на действие лекарств, в частности на их эффективность.
Например, пациентам с пересаженными донорскими органами не рекомендуется пить ромашковый чай и сборы с коркумой, так как они значительно снижают эффективности циклоспорина, передает издание British Journal of Clinical Pharmacology.
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