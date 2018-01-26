Выявлены отрицательные последствия кесарева сечения
Причину эксперты видят в том, что ребёнок, родившийся путем операции кесарева сечения, не проходит по родовому пути и не получает от матери бактерии, обитающие по в них. Как следствие, у малышей, родившихся разным способом, непохожие иммунные системы и разница в процессах обмена веществ.
Израильские врачи провели первые успешные операции кесарева сечения по новой методике. Швы и сложная реабилитация уже в прошлом. Рану запечатывают биоклеем — без внешней повязки, скобок и швов.
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