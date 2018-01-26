"Мужской грипп". Он действительно существует?

У вашего любимого мужа температура 37,3. Он в изнеможении лежит в постели, не в силах подняться, не может смотреть на свет, погибает от ужасающего насморка и головной боли. И, конечно же, чувствует себя самым больным в мире Карлсоном. Знакомая картина? Сюрприз от врачей: похоже, этот мучительный мужской грипп существует на самом деле.Вы наверняка посмеивались над тем, как ваш муж страдает от жесточайшего вируса с температурой чуть выше 37 и «убийственным» насморком. Оказывается, мужчины действительно гораздо тяжелее переносят многие симптомы, и теперь этому есть научно обоснованное объяснение — канадские врачи открыли специфический «мужской грипп».Устав слушать мужские жалобы, принимаемые за преувеличения, один канадский академик решил выяснить, действительно ли мужчины переносят симптомы гриппа тяжелее, нежели женщины. В его заключении, опубликованном в Британском Медицинском журнале, значилось, что столь обсуждаемая обществом идея может быть «потенциально несправедлива». Оказалось, что «убийственный» насморк все-таки может оказаться и не преувеличением.Доктор Кайл Сью, помощник профессора из Мемориального университета Ньюфаундленда, в ходе соответствующих исследований обнаружил доказательства того, что взрослые мужчины имеют более высокие риски госпитализации и более высокие показатели смертности от гриппа, чем женщины, независимо от основного заболевания.Доктор Сью также выяснил, что мужчины более восприимчивы к осложнениям во время многих заболеваний. Последние данные свидетельствуют о том, что мужчины также больше страдают от вирусных респираторных заболеваний, чем женщины, поскольку имеют более слабую иммунную систему.Он также заявил о необходимости дальнейших исследований, чтобы выявить другие аспекты и причины мужского гриппа. Например, такая особенность иммунной системы могла возникнуть из-за эволюции человеческого организма. К примеру, постельный режим во время незначительных недомоганий позволяет мужскому организму накопить энергию на другие более важные биологические процессы, такие как рост и размножение.А теперь главное: доктор Сью предлагает создавать для тяжело больных мужчин специальные «комнаты, оборудованные огромными телевизорами и креслами для отдыха, где мужчины могли бы оправиться от изнурительных последствий гриппа в безопасности, комфорте и дружеской обстановке».