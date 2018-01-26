Камни в почках: кто виноват и что делать



Анатомические особенности строения мочевыделительной системы.



Генетическая предрасположенность к заболеваниям почек.



Проживание в жарком климате или в регионе с определенным составом воды.



Малоподвижный образ жизни, ожирение.



Неправильное, нерациональное питание.



Недостаточное употребление воды.



Перенесенные воспалительные заболевания почек или мочевого пузыря: цистит, пиелонефрит и др.



Болезни обмена веществ, в частности подагра.





В первую очередь, это боль. Она может быть почти незаметной, вполне терпимой. Но часто почечная колика накрывает с такой интенсивностью боли, с которой мало что может сравниться. Те, кто хотя бы раз ощутил колику, никогда не забудут этого опыта. Боль может начаться внезапно, сосредоточившись в низу живота или в боку, и тянуться часами или прекратиться через 20-40 минут, чтобы через некоторое время вновь атаковать.



В моче может появляться кровь. Она не всегда заметна — окраска мочи может быть от розоватой до густо-красной. Часто кровь появляется после колики.



С мочой может выходить песок или более крупные камни. Нередко выход песка сопровождается болью при мочеиспускании.



К перечисленным выше симптомам может добавляться слабость, тошнота, рвота, частые позывы к мочеиспусканию.





Около 80% всех камней составляют оксалаты и фосфаты кальция.



От 10 до 15% нефролитов являются уратами: эти камни образуются из кристаллов мочекислых солей.



5-10% камней являются струвитами: в их составе преобладают соли магния. Именно они образуют огромные нефролиты в виде ветвей коралла.





Поддержание массы тела на оптимальном уровне.



Физическая активность — хотя бы продолжительные пешие прогулки, езда на велосипеде, танцы.



Диета, подобранная с помощью лечащего врача и диетолога. При склонности к образованию оксалатных камней необходимо отказаться от приема витаминно-минеральных препаратов с содержанием кальция и витамина D, от какао и шоколада, шпината и щавеля, от орехов, смородины и цитрусовых (в частности, от грейпфрутов). Ранее врачи рекомендовали уменьшить и количества молока, творога и сыра в рационе. Но последние исследования показали, что поступление в организм «естественного» кальция не вызывает ускорения образования камней. Скорее, наоборот: организм словно «убеждается», что кальция с пищей поступает достаточно, беспокоиться незачем, и запасать кальций в виде камней не нужно. Рекомендуется употребление минеральных вод типа Нафтуся, Ессентуки №20.





Необходимо также провести лечение воспалительных заболеваний мочеполовой сферы.



Очень важно беречь почки от переохлаждения.



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Камням место в горах, на стройке и в мастерской скульптора, особо ценные и красивые можно носить в ювелирных украшениях. Но иногда они появляются там, где им никто не рад: в почках или мочевом пузыре. Что делать, если в почках образовались камни или песок? Как лечиться?Причин может быть много. Среди них:По статистике, почти 40% пациентов урологов и нефрологов страдают именно мочекаменной болезнью (МКБ). Из них примерно 2/3 составляют мужчины. Но у женщин чаще встречаются самые тяжелые формы заболевания, в их почках образуются самые большие камни, которые могут гораздо больше походить на куски кораллов, чем на камень или песок.Часто больной даже не знает о том, что у него в организме начался процесс образования камней. Ну, бывает тяжесть в нижней части живота, более частые позывы к мочеиспусканию. Спина начинает ныть так, что ее хочется укутать потеплее в бабушкину шаль. Но вот человек добирается все-таки до поликлиники или попадает в больницу, его обследуют, иногда даже по совершенно другому поводу. И оказывается, что причиной проявления неприятных симптомов стали камни или песок, образовавшиеся в почках.Образование камней происходит незаметно. Болезнь начинает давать о себе знать позже, по мере увеличения конкрементов или начала их «движения к выходу». При этом, как правило, небольшие по размеру образования могут выйти сами по себе. Так происходит с камнями, диаметр которых не превышает 5 мм. Меньше вероятности, что без врачебной помощи покинут организм камни от 5 до 9 мм, а вот с более крупными, более 10 мм в диаметре камнями, без операции расстаться не получится.Какими симптомами проявляется МКБ?Но не всегда даже крупные камни дают о себе знать. Например, большие коралловидные образования, заполняющие практически всю внутреннюю полость почки и ее каналы, могут никак не проявляться, вплоть до гибели почки. И в этом случае обнаружить их можно или случайно, или слишком поздно.Чтобы назначить правильное лечение, мало выяснить факт наличия камней и определить, где они находятся. Важно определить вид камней, так как от их состава, размера и локализации зависит стратегия и тактика лечения. Именно поэтому важно ответственно относиться к диагнозу и не пытаться самостоятельно лечить коварную и опасную болезнь. Все, что больной может предпринимать самостоятельно — это увеличить объем выпиваемой за день воды и обеспечить своим почкам защиту от холода. Воды нужно пить столько, чтобы суточный объем выделяемой мочи достигал 2 литров. А для тепла, вопреки распространенному мнению, нужно не распаривать себя в горячей ванне, а обеспечивать телу сухое тепло. Для этого подходят повязки на поясницу из мягкой натуральной шерсти и других материалов.Для определения состава камней делают анализ мочи, или, если удается — анализ самопроизвольно вышедших камешков. Почему это важно?Существует несколько типов почечных камней. Некоторые из них встречаются редко, другие — намного чаще.Магнийсодержащие нефролиты образуются, как правило, при наличии инфекции почек и мочевыводящих путей. Ураты можно растворить приемом специальных лекарств. Для удаления крупных камней может потребоваться операция по хирургическому удалению нефролита, или его раздробление на более мелкие фрагменты — литотрипсия.Даже хирургическое удаление камней не может гарантировать того, что через некоторое время болезнь не вернется. Статистика показывает: если не проводить специально подобранного лечения, направленного на профилактику рецидивов, в 78 случаях из 100 камни начнут образовываться вновь.Для больного очень важно не пренебрегать никакими из предлагаемых медицинской наукой средств борьбы с МКБ.Важнейшим средством профилактики заболевания является здоровый образ жизни, включающий в себя:При наличии уратных камней необходимо строго ограничивать употребление продуктов, богатых пуринами. Это мясные бульоны, бобовые, субпродукты, красное мясо, а также шоколад, жареные и острые блюда, алкоголь. Полезно пить щелочные минеральные воды: Славяновская, Боржоми, Ессентуки №4, №17.Если анализы показали наличие фосфатных камней, из рациона исключают бобовые, картофель, тыкву, острые блюда. Вместо них используют квашеную капусту, кислые фрукты, виноград, кефир. Для питья подходят минеральные воды, способные увеличивать кислотность мочи: Нафтуся, Нарзан доломитный).