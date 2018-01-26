7 запахов тела, говорящих о болезнях

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В мире, где дезодоранты, туалетная вода и духи являются такой же частью имиджа человека, как платье, туфли, галстук и портфель, люди не всегда задумываются, как пахнет их тело без дополнительных ароматов. Но некоторые болезни не дают забыть об этом. И тогда по запаху тела можно предположить, чем болен человек. Среди огромного разнообразия человеческих ароматов отобрал 7 интересных запахов, которые связаны с болезнями.Сильный дефицит углеводов в рационе приводит к тому, что организм для получения глюкозы начинает сжигать запасенные им жиры. С одной стороны, это приятно для желающих похудеть. С другой — не очень хорошо пахнет во всех смыслах этого слова.В результате данного процесса образуются кетоны, а точнее ацетон, который собственно и дает запах гниющих яблок или жидкости для снятия лака. Расщепление жиров до глюкозы и ацетона происходит и при нормальном питании, но ацетона при этом образуется очень мало — он выводится с мочой или вступает в дальнейшие химические реакции. Если же человек решил полностью перевести свой организм на топливо из жиров, то кетонов накапливается слишком много, организм не справляется с их выведением, и моча и тело человека приобретают характерный запах. Аналогичная ситуация наблюдается при голодании, когда организм в силу отсутствия еды вынужден начать расщеплять собственные запасы жиров.Диабет — еще одно состояние, приводящее к образованию избытка кетонов. Допустим, поджелудочная железа не вырабатывает инсулин или гормон в нужном количестве имеется, но клетки его по разным причинам не могут получить. В этом случае глюкоза не может попасть к органам и тканям и накапливается в крови. Мозг, не получив глюкозу, требует еды, и организм начинает расщеплять жиры, вырабатывая, как и в предыдущем случае, большое количество кетонов, которые выводятся через кожу.Этот запах присутствует при разных отклонениях состояния организма от нормы. Дело в том, что аммиак — летучее вещество, с помощью которого мы избавляемся от лишнего азота. Он может выделяться с мочой, с выдыхаемым воздухом или с потом.Аммиачный запах изо рта свойственен людям с почечной недостаточностью, а также говорит о возможном инфицировании Helicobacter pylori и высоком риске печеночной недостаточности. Цистит является причиной характерного аммиачного запаха мочи.А вот если кожа пахнет аммиаком, это значит, что почки и печень не в состоянии переработать весь лишний азот, поэтому он выводится с потом через кожу. Для этого организму необходимо затратить много воды. И первое, о чем говорит запах аммиака, исходящий от тела — возможный дефицит жидкости в организме.Аммиачный запах также заставляет предположить, что в организме человека наблюдается избыток белка. С данной проблемой могут столкнуться люди, предпочитающие низкоуглеводные диеты. В этом случае следует понимать, что организму для получения энергии более выгодно использовать углеводы, чем белки. Чтобы остановить распад белков, достаточно ввести в рацион необходимое количество углеводов. Особенно это важно делать на фоне усиленных тренировок.Кстати, активное выведение аммиака через кожу можно спровоцировать путем употребления некоторых спортивных добавок, а также витаминов и лекарств. Чрезмерное пристрастие к спарже тоже может стать причиной характерного запаха.Если человек пахнет рыбой, да еще и гниющей, то он, скорее всего, страдает триметиламинурией. Причиной этого синдрома является довольно редкая генетическая болезнь, которая развивается на фоне мутации гена FMO3. Он отвечает за выработку фермента флавин-монооксигеназы-3, который задействован в переработке побочного продукта пищеварения — триметиламина. Если такого фермента нет, вещество накапливается в организме, соединяется с другими выделениями тела (моча, пот, выдыхаемый воздух) и становится причиной характерного рыбного запаха. Вещества, которые в процессе пищеварения дают триметиламин — это холин, карнитин, лецитин. Соответственно, людям с синдромом триметиламинурии не рекомендуется есть продукты, их содержащие. Например, карнитин в изобилии имеется в красном мясе, рыбе и молочной сыворотке. Лецитина много в яичном желтке, в пахте, а также в семечках, орехах и изюме. Холин также присутствует в больших количествах в яичном желтке, печени и пророщенных злаковых.А вот запах тухлой рыбы у влагалищных выделений — характерный симптом бактериального вульвовагинита (гарднереллеза). Его возбудители — бактерии гарднереллы, которые в норме являются условно-патогенными микроорганизмами. Но при нарушении кислотно-щелочного баланса влагалищной среды или при ослаблении иммунитета они начинают слишком активно размножаться и попутно вырабатывают летучие амины — путресцин и кадаверин. Интересный момент: запах становится более резким после полового контакта. Это объясняется тем, что сперма с ее щелочным рН активизирует производство летучих аминов, что усиливает «аромат».Так пахнут люди, страдающие генетическим заболеванием тирозинемией. Существует несколько разновидностей этого недуга, но суть у них одна: из-за определенных мутаций организм не может вырабатывать ферменты, расщепляющие аминокислоту тирозин. В результате в организме происходит накопление таких аминокислот, как тирозин, метионин и фенилаланин. Это приводит к тяжелым патологиям почек и печени, нарушениям работы центральной нервной системы и изменениям в костной ткани. А повышенное содержание метионина и тирозина в крови является причиной характерного запаха вареной капусты, исходящего от таких пациентов.Кисловатый запах квашеного теста сопровождает норвежскую чесотку — тяжелую форму заболевания, вызываемого обычным чесоточным клещом. У нее существует множество названий, как нельзя лучше характеризующих внешний вид пораженных тканей — корковая, крустозная чесотка и др. Болезнь развивается обычно на фоне расстройств иммунной системы и других заболеваний: СПИД, лепра, возрастная деменция, туберкулез, лимфома кожи, лейкемия и др.Когда в организме человека буйствует синегнойная палочка, его тело начинает источать характерный сладковатый запах, который сравнивают с запахом меда. Кстати, даже в лаборатории чашку Петри с «синегнойкой» легко отличить по сильному запаху жасмина. Несмотря на свой приятный аромат, синегнойная палочка — одна из самых опасных инфекций, относящихся к внутрибольничным (или госпитальным). Некоторые штаммы этой бактерии обладают устойчивостью к наиболее распространенным антибиотикам. Синегнойная палочка может вызывать различные заболевания дыхательных путей, менингиты, отиты, воспаление лицевых пазух, становиться причиной тяжелых абсцессов и приводить к развитию гнойных процессов в ранах и т. п. Для врача медовый запах, исходящий от пациента — плохой симптом, требующий принятия немедленных мер.Сыром (или «потными ногами» — все зависит от восприятия) пахнут люди, страдающие еще одним наследственным нарушением метаболизма. На сей раз речь идет о врожденном дефиците фермента изовалерил-СоА-дегидрогеназы. На фоне его отсутствия в организме накапливается изовалерил-СоА, который в результате гидролиза превращается в изовалерат и выделяется с потом и мочой. Именно изовалерат и дает характерный запах сыра.Подавляющее большинство запахов тела, отличающихся от нормы, говорят о нарушениях метаболизма — временных или постоянных. Поэтому любой непривычный запах, исходящий от тела — повод обратиться к врачу. Возможно, это сигнал организма о том, что с ним что-то серьезно не так.