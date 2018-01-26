Эти эффективные способы помогут спастись от застоя желчи

При различных заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей возможен застой желчи.Подобного рода состояние способствует развитию воспалительных процессов, к которым присоединяются инфекции, и к образованию камней.Не зависимо от происхождения застоя желчи в состав комплексного лечения входят желчегонные средства. Они усиливают перистальтику желчных путей, снимают спазмы их гладкой мускулатуры. Но для того, чтобы применять желчегонные средства эффективно, нужно провести обследование и выявить виды нарушений, приводящие к застою желчи. Народные целители предлагают при застое желчи использовать средства на основе горьких трав.Смешайте 3 части цветков бессмертника, 2 части травы тысячелистника, 2 части полыни, 2 части плодов фенхеля, 2 части листьев мяты перечной. Залейте 2 чайные ложки смеси 2 стаканами холодной воды и настаивайте 8 часов. Настой надо выпить в течение дня.Сбор с горечамиСмешайте в равных частях аир, бессмертник, зверобой, подорожник, репешок, календулу, хвощ, мяту, пижму, кукурузные рыльца, веронику, крапиву, спорыш, золототысячник, ромашку, тысячелистник.Залейте 2 столовые ложки сбора 1/2 л кипятка, дайте настояться 1 1/2 часа. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.Смешайте в равных частях акацию, бессмертник, водяной перец, володушку, календулу, коровяк, лабазник, подорожник, репешок, ромашку, мяту, пижму, сенну, спорыш, овес, цветки одуванчика, фенхель, хмель.Залейте 2 столовые ложки сбора 1/2 л кипятка, дайте настояться 1 1/2 часа. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.Такие сборы применяются для лечения болезней печени, желчных путей и поджелудочной железы: гепатита, дискинезии желчевыводящих путей, панкреатита, холецистита, желчнокаменной болезни.