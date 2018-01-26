Ученые рассказали, как музыка влияет на здоровье человека

Ученые поделились полезной информацией о влиянии музыки на организм человека.Доисторическая музыка имела совершенно другие цели, разительно отличающиеся от современных. Если тогда первобытные люди издавали какой-то набор звуков на самых необычных, как нам сейчас кажется, музыкальных инструментах для того, чтобы огласить начало боя, сообщить новость, украсить пир или же ритуал.Всем известно, что музыка может быть роковой, попсовой, классической и так далее. Существует огромное количество разнообразных направлений музыки, о большинстве которых многие люди даже не подозревают. Но в том или ином случае любая мелодия несет в себе определенный сигнал, который воздействует на психику и физическое тело человека.При этом, все жанры музыки воздействуют на мозг человека абсолютно по-разному. К тому же, каждый из нас воспринимает их не так, как кто-то другой. К примеру, один человек будет рыдать навзрыд от печальной песни, а другой — найдет в ней глубокий смысл и будет получать истинное удовольствие при ее прослушивании, а кому-то и вовсе не захочется слушать.Классика считается наиболее полезной. Она способна снять нервное перенапряжение, успокоить расшалившиеся нервы, придать моральных сил, чтобы идти дальше по жизни. Чаще всего классическую музыку слушают те, кто подвержен стрессам ежедневно.Ученые утверждают, что очень важно с раннего детства или даже во время вынашивания ребенка слушать известных классиков, которые вошли в историю музыки. Регулярное прослушивание их произведений повышает интеллект ребенка и он отличается от своих сверстников умом и сообразительностью.Оказывается, в каком бы человек не находился настроении, слушая рок, он становится еще более агрессивным или, наоборот, счастливым. Но также, ученым удалось выявить и негативное свойство рокового жанра музыки и заключается оно в нарушении внутренней уравновешенности человека, именно поэтому детям и подросткам нежелательно его слушать.А все потому, что монотонные ритмы такого направления в музыке приводят к ухудшению когнитивных способностей мозга человека. Если он будет часто слушать попсу, то через некоторое время у него появятся проблемы с концентрацией внимания и памятью.