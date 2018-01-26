Ценные советы, которые помогут не замерзнуть на улице зимой

Врачи напомнили о правилах поведения на улице, когда мороз.Выпал снег и температура воздуха снизилась на 5-10 градусов ниже 0°C. Поэтому риск переохлаждения и даже обморожения повысился в разы.Медики поделились ценными советами, которые помогут вам не замерзнуть на улице и избежать проблем со здоровьем:1. Одеваться по погоде. Не следует слишком наряжаться в несколько слоев одежды, но и одеваться, как весной, тоже опасно. Сейчас уместно выбирать вещи для выхода на улицу из "зимней" категории.2. Не стоять на одном месте. Чтобы не замерзнуть, нужно постоянно двигаться.3. Ни в коем случае не употреблять спиртные напитки. Вам только кажется, что они согревают вас, а на самом деле ваше тело переохлаждается в тот момент, когда разум помутнен алкоголем.4. Поешьте перед тем, как выходить на улицу. Плотный перекус зарядит организм энергией, которая поможет аккумулировать тепло.5. Снимите с себя металлические украшения перед выходом на свежий воздух, так как они охлаждаются мгновенно и риск обморозить пальцы или мочки ушей увеличивается.6. Если вы только что приняли душ или вымыли волосы, то на улицу выходить категорически нельзя. Так вы рискуете не просто замерзнуть, но и простудиться.7. Старайтесь периодически заходить в отапливаемые помещения, но не надолго. Немного согрелись и отправились снова на улицу, так кровь будет активно циркулировать и защищать вас от переохлаждения и обморожения.8. Возьмите с собой термос с горячим чаем или травяным отваром, но только не обладающим мочегонным свойством, иначе желание опорожнить мочевой пузырь будет вас постоянно тревожить и от этого будет казаться, что вам очень холодно.9. Не двигайтесь против ветра или избегайте этого, потому как порывы ветра усиливают риск обморожения открытых участков лица, ушей и рук.10. Старайтесь не курить на улице, когда мороз. Все дело в том, что курение нарушает циркуляцию крови по сосудам и так у вас есть шанс быстрее замерзнуть.Читайте также: Как будет работать электронная система здравоохранения: Минздрав уточнил деталиЕсли на улице сильный мороз, то врачи рекомендуют вообще воздержаться от выхода из дома.