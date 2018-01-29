Ученые изобрели новый метод борьбы с болью

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В борьбе с болью РНК-терапия эффективнее привычных лекарств.С помощью терапии РНК учёные из Штатов сумели создать новаторскую методику борьбы с болями. Речь идёт о выпуске молекул абсолютно нового класса. Они блокируют усиление болевых симптомов прямо на месте их возникновения.Хронические боли появляются, когда система стирания прежних воспоминаний даёт сбой. При этом качество жизни серьёзно снижается. Это — одна из основных причин обращений людей за помощью к медикам в Штатах. Можно понять, почему настолько важны все серьёзные исследования в данной сфере.Команда специалистов уделила всё своё внимание исследованию белков, выделяемых при получении травмы и сигнализирующих о событии, вызывая болезненные приступы. Синтезируется он, как и любые иные белки, на базе матричных РНК. Экспериментируя с мышами, исследователи сумели вмешаться в данный процесс. Они сократили воспалительные признаки и неприятные боли. Таким образом, был снижен риск появления хронической боли.Для получения нужного результата ученые вводили РНК-фальшивку в травмированные области. Они успешно добились значительной устойчивости данного соединения. Вот почему, в отличие от природной, натуральной РНК, оно сумело в течение длительного времени, сохраняясь в клетках, работать там.Данный метод, будучи грамотно применённым, поможет побеждать болевые ощущения прямо в областях их появления. При этом идёт воздействие на ноцицепторы, специфические нервные клетки. Модифицированные РНК, в отличие от естественных аналогов, не работают с центральной нервной системой. А значит, привыкание сформироваться просто не может.