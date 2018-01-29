Создан искусственный вирус, уничтожающий вредные бактерии

Исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали в лаборатории вирус, который убивает нежелательные бактерии при контакте с ними. Специалистам удалось создать искусственную полую капсулу всего 20 нанометров шириной. Изобретение ученых имитирует строение естественных вирусов, пишет UPI.com.Визуализация с высоким разрешением помогла увидеть в режиме реального времени, как синтетические вирусы разрушают мембраны бактерий. Спустя считанные секунды после высадки на поверхность патогена вирусы образуют бреши в мембранах бактерий. Это ведет к смерти микроорганизмов.Искусственные вирусы не опасны для людей, но могут проникать сквозь оболочку человеческих клеток. Исследователи считают, что такая способность позволит их вирусам участвовать в экспериментах по редактированию и доставке генов. Открытие позволит по-новому взглянуть на лечение инфекционных заболеваний, в том числе устойчивых к антибиотикам.