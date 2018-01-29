Работать после инсульта оказалось полезно для здоровья
Бен Ассаяг и его коллеги из Медицинского центра Сураски (Тель-Авив) исследовали 252 пациентов работоспособного возраста, переживших инсульт. Они отслеживали здоровье мозга своих подопечных вскоре после инсульта, через год и через два года после него.
Среди пациентов, не возвратившихся на работу после первичного инсульта, было почти втрое больше людей, чьи умственные способности спустя два года после пережитого заболевания снизились. У таких пациентов чаще случались депрессии и вспышки раздражительности, на снимках головного мозга врачи отмечали, что у них уменьшалось количество белого вещества и утончалась кора головного мозга. Также исследователи отмечают более частые случаи диабета второго типа и повышенного кровяного давления.
«Вывод прост: "Продолжайте работать", — уверен Бен Ассаяг. — Уровень смертности и снижения умственных способностей среди не работавших пациентов оказался выше. По сути, те, кто перестал работать, попросту повысили себе риск умереть или заработать слабоумие».
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