Грипп и инфаркт однозначно связаны, утверждают специалисты

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Канадские медики сделали неутешительные выводы: риск сердечного приступа может повыситься в шесть раз в первую неделю после диагностирования гриппа, передает Xinhua. Эксперты проанализировали данные почти 20000 человек с лабораторно подтвержденной инфекцией гриппа. 332 человека попали в больницу с сердечным приступом течение года после заражения гриппом.Была выявлена четкая связь между острой респираторной инфекцией (в частности гриппом) и острым инфарктом миокарда. Риск в особенности высок для пожилых людей, пациентов с инфекцией гриппа типа В, пациентов, впервые столкнувшихся с сердечным приступом в жизни. На самом деле, ученые выявили немного повышенный риск инфаркта в связи и с другими респираторными вирусами.Специалисты подчеркивают важность вакцинации и соблюдения правил гигиены во время подъема сезонной заболеваемости гриппом (необходимо обязательно мыть руки). Плюс, люди не должны откладывать визит к врачу, если в первую неделю развития острой респираторной инфекции наблюдаются тревожные симптомы со стороны сердца.