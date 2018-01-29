Необходима ли зарядка по утрам?

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Так ли полезны упражнения утром? Как лучше проводить тренировку в утренние часы? Об этом вы узнаете из нашей статьи.Многие люди считают, что утренняя зарядка по утрам просто необходима для хорошего начала дня. Но люди ведь бывают разными. У каждого свои индивидуальные психологические и физиологические особенности, индивидуальный дневной распорядок и биологический ритм. Да и современный образ жизни часто не дает возможности поддерживать одинаковый режим дня, принося нам то новые срочные задания, то различные возможности. Как многие знают, люди делятся на «жаворонков» и «сов». Жаворонки ведут дневной образ жизни, им проще вставать с утра, они чувствуют энергичность на протяжении всего дневного времени, а вечером валяться с ног от усталости. Совы же наоборот ночью чувствуют подъем сил, желание творить, а утром встают с невероятным усилием и чувствуют себя «разбитыми».Но ни тем, ни другим резкий подъем с утра не будет полезным, особенно если сразу принять холодный душ.После пробуждения организму нужно время, чтобы «включить» все системы: нормализовать сердцебиение, разогнать кровь по сосудам, «включить мозг» и т.д. Илучше всего будет не поторапливать его, а наоборот мягко помочь.Лучше всего утром выработать некий ритуал, после которого организму будет дана установка: «Я проснулся». 5-10 минут полежать в постели, потянуться, вытянуть стопы, помедитировать, подумать, что нужно сделать сегодня. Во время дыхания мы тратим драгоценную воду. Именно поэтому стакан воды с утра просто необходим. К тому же у «сов» утром низкий уровень гемоглобина, поэтому им лучше приготовить легкий завтрак с вечера или хотя бы выпить воду с сахаром. Дальше лучше всего прогуляться, подышать свежим воздухом, после чего посетить ванную: умыться, побриться, почистить зубы.Физкультурой же лучше заниматься регулярно в одно и то же время. «Совам» подойдет время ближе к вечеру, а вот «Жаворонкам» дневное.Помните, начинать тренировку лучше всего с легких упражнений (разминки), постепенно переходя к более тяжелым. Лучше всего будет выработать комплекс упражнений, согласованный вместе с личным тренером. Но можно и прорывать различные упражнения, которые не будут сопровождаться дискомфортом или болевыми ощущениями. Помните, боль - это сигнал от организма, что что-то не в порядке и, соответственно, если боль сопровождает вас на протяжении всего упражнение и усиливается, лучшим выбором будет исключение данного упражнения. В таких случаях лучше всего прислушиваться к своему организму.Разумеется, если вы только начали свои тренировки или пробуете новые упражнения легкие болевые ощущения будут, но со временем организм привыкнет и вы уже будете делать упражнения без усилий. Это является сигналом к тому, что нужно в комплекс добавить новое упражнение, которое задействует другие части тела и мышцы.Начинать упражнение нужно спокойно, без резких размашистых движений. Динамику и амплитуду начинайте постепенно и всегда контролируйте ход занятий, дабы не было неприятностей.Ведите активный образ жизни, любите свое тело и заботитесь о нем.