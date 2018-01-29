90% людей носят медицинскую маску неправильной стороной. Вот как надо

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Все знают, что такое медицинская (или хирургическая) маска, пишет Trending News Portal.Она предназначена для того, чтобы препятствовать распространению микробов, бактерий и болезней. Для медработников это первый уровень защиты от инфекции при работе с больными. А для людей с ослабленным иммунитетом маска служит барьером, оберегающим от инфекций, которые могут ухудшить их состояние.Но неправильно надетая маска может принести больше вреда, чем пользы!Одна пользовательница соцсетей недавно решила рассказать миру о том, как всё-таки следует надевать медицинскую маску.Её пост быстро стал вирусным, набрав 10 тысяч реакций и почти 9 тысяч перепостов.Вот что она написала:«Поделюсь с вами своим знанием, как правильно использовать медицинскую маску. Этому я научилась в прошлом году на практике.Если белая сторона прикасается к вашему лицу, это значит, что вы хотите защитить окружающих от себя (не допустить передачи своих микробов другим). Если же белая сторона вывернута наружу, значит, вы хотите защитить себя от окружающих (чтобы микробы извне не попали в ваш организм)».Проще говоря, если белая сторона повёрнута вовнутрь — то вы больны и не хотите заразить других. Если наружу — то вы здоровы и хотите защититься от чужих бактерий и болячек.Голубая или окрашенная сторона защищает рот и нос от попадания посторонних жидкостей (например, капелек слюны). А белая сторона — это фильтр, действующий как барьер против микробов, когда вы дышите. Поэтому маску следует всегда носить цветной стороной наружу.Врачи также рекомендуют мыть руки с мылом, прежде чем надевать маску. И, конечно же, ни в коем не использовать одну маску на двоих!