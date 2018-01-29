Как кофеин влияет на женский организм?

Чрезмерное употребление кофеина вызывает тревожность, головные боли, бессонницу, и это далеко не все последствия. Особенно опасным злоупотребление кофеином будет для женщин.Кофе сопровождает людей в течении целого дня, первая кружка с утра за завтраком, вторая порция – по дороге на работу, следующая – за обедом. Чрезмерное употребление кофеина заставляет врачей бить тревогу, они напоминают, что кофеин содержится не только в напитках, но и во многих продуктах питания. Безвредной дозой кофеина считается 200-300 мг в день, если перевести на кофе, то получится около трех чашек. Однако, женщинам не стоит полагаться на средние показатели, им стоит задуматься перед тем, как выпить вторую или третью чашку за день. Кофеин особенно опасен для женского организма, превысить допустимое количество очень легко, получая его из кофе, черного и зеленого чая, мате, энергетических напитков и шоколада. Последствия употребления кофеина должны заставить вас задуматься.Кофеин оказывает влияние на симптомы предменструального синдрома, он делает их более выраженными. Употребление кофеина повышает тревожность, организм приходит в стрессовое состояние, отчего боли и дискомфорт усиливаются. Для того, чтобы не страдать от проявлений ПМС, нужно ограничить употребление кофеина хотя бы неделю, не только в виде кофе, но и в виде шоколада.В стандартной плитке шоколада с содержанием масла какао 45-59% будет присутствовать 43 мг кофеина.Фиброзно-кистозной мастопатией называют доброкачественное заболевание с патологическими необратимыми изменениями тканей молочных желез. Заболевание изучается специалистами уже на протяжении десятилетий, оно очень распространено, но зависимость между употреблением кофеина и его развитием была обнаружена относительно недавно. У женщин, ежедневно употребляющих 31-250 мг кофеина риск развития мастопатии увеличивается в 1,5 раза, а у тех, кто получает более 500 мг каждый день вероятность увеличивается в 2-3 раза. Кофеин не является причиной мастопатии, он выступает в роли провоцирующего фактора.Употребление кофеина в период планирования беременности уменьшает шансы забеременеть на 27%, он препятствует правильному сокращению маточных труб, яйцеклетка не может перемещаться от яичника к матке. Опыты на эту тематику проводились только на мышах, но все-таки врачи не рекомендуют употреблять много кофеина на этапе планирования беременности. Злоупотребление кофеином вызывает проблемы с зачатием и у мужчин, ежедневное употребление 265 мг кофеина снижает вероятность стать отцом.Если в течении нескольких недель перед зачатием ребенка мужчина и женщина будут пить больше двух напитков с кофеином в день, то риск потерять ребенка будет значительно увеличен. Как показали наблюдения, у 98 женщин из 344 произошел выкидыш, к такому же результату приводит употребление кофе на протяжении первых семи недель беременности.Наблюдения, опросы и исследования позволили ученым с точность сказать, что женщины, употребляющие продукты и напитки с кофеином сильнее ощущают вазомоторные симптомы менопаузы. К этим проявления относят головную боль, потливость, перепады артериального давления и частоты сердечных сокращений.