Как избежать утомления глаз при работе с компьютером?

В наше время быстро развивающихся технологий без компьютера уже никуда. Компьютер является неотъемлемой частью быта современного человека. Однако его использование может стать причиной проблем со здоровьем.Одним из главных факторов, влияющих на здоровье глаз, является время работы за компьютером. Глаза нуждаются в отдыхе каждый час активной деятельности. Перерыв должен быть пять-десять минут, самое главное в это время не нагружать глаза, то есть не читать и не смотреть телевизор, а, например, проветрить помещение, в котором вы работаете.Яркость монитора и контрастность изображения также важны. Обычный темный шрифт на белом фоне не сильно утомляет глаза, но если вы работаете с яркими и сочными картинками или видео, то нужно чаще отвлекаться и проводить профилактические упражнения.Правильная посадка. Этому учат еще с ранних лет, однако мы часто забываем о осанке, когда начальник требует выполнить работу за короткие сроки, и ссутулившись пытаемся успеть все сделать вовремя. Сядьте так, чтобы вы не чувствовали напряжения в теле. Лучше подставить под ноги специальную подставку, расслабить плечи и чуть-чуть наклониться вперед, при этом держа спину ровной. В таком положении ваши глаза должны быть на уровне центра монитора и на расстоянии не меньше 50 сантиметров.Если же вы уже поработали и хотите снять напряжение и усталость, то посмотрите в окно или осмотритесь вокруг. После такой активности обязательно закройте глаза на некоторое время и дайте им отдохнуть.