Как избежать утомления глаз при работе с компьютером?
Одним из главных факторов, влияющих на здоровье глаз, является время работы за компьютером. Глаза нуждаются в отдыхе каждый час активной деятельности. Перерыв должен быть пять-десять минут, самое главное в это время не нагружать глаза, то есть не читать и не смотреть телевизор, а, например, проветрить помещение, в котором вы работаете.
Яркость монитора и контрастность изображения также важны. Обычный темный шрифт на белом фоне не сильно утомляет глаза, но если вы работаете с яркими и сочными картинками или видео, то нужно чаще отвлекаться и проводить профилактические упражнения.
Правильная посадка. Этому учат еще с ранних лет, однако мы часто забываем о осанке, когда начальник требует выполнить работу за короткие сроки, и ссутулившись пытаемся успеть все сделать вовремя. Сядьте так, чтобы вы не чувствовали напряжения в теле. Лучше подставить под ноги специальную подставку, расслабить плечи и чуть-чуть наклониться вперед, при этом держа спину ровной. В таком положении ваши глаза должны быть на уровне центра монитора и на расстоянии не меньше 50 сантиметров.
Если же вы уже поработали и хотите снять напряжение и усталость, то посмотрите в окно или осмотритесь вокруг. После такой активности обязательно закройте глаза на некоторое время и дайте им отдохнуть.
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