Ученые назвали самый сильный афродизиак для женщин, и он вас точно удивит

Итальянские ученые долго искали и наконец нашли - сильнейший афродизиак для женщин! Свое сенсационное исследование они опубликовали в журнале Archives of Gynecology and Obstetrics.

В статье отмечается, что улучшить сексуальную жизнь женщины могут ... яблоки! Ты могла себе такое представить? Исследования доказали, что регулярное употребление этого фрукта повышает сексуальное удовлетворение, влечение к партнеру и способствует выработке смазки.

Такой эффект возникает из-за наличия в яблоках флоридзина, который играет важную роль в сексуальном возбуждении представительниц прекрасного пола. Поэтому если ежедневно употреблять хотя бы одно яблоко, индекс женской сексуальной функции значительно увеличивается.
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