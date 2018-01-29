Ученые назвали самый сильный афродизиак для женщин, и он вас точно удивит
В статье отмечается, что улучшить сексуальную жизнь женщины могут ... яблоки! Ты могла себе такое представить? Исследования доказали, что регулярное употребление этого фрукта повышает сексуальное удовлетворение, влечение к партнеру и способствует выработке смазки.
Такой эффект возникает из-за наличия в яблоках флоридзина, который играет важную роль в сексуальном возбуждении представительниц прекрасного пола. Поэтому если ежедневно употреблять хотя бы одно яблоко, индекс женской сексуальной функции значительно увеличивается.
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