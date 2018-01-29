Ученые назвали самый сильный афродизиак для женщин, и он вас точно удивит

Итальянские ученые долго искали и наконец нашли - сильнейший афродизиак для женщин! Свое сенсационное исследование они опубликовали в журнале Archives of Gynecology and Obstetrics.В статье отмечается, что улучшить сексуальную жизнь женщины могут ... яблоки! Ты могла себе такое представить? Исследования доказали, что регулярное употребление этого фрукта повышает сексуальное удовлетворение, влечение к партнеру и способствует выработке смазки.Такой эффект возникает из-за наличия в яблоках флоридзина, который играет важную роль в сексуальном возбуждении представительниц прекрасного пола. Поэтому если ежедневно употреблять хотя бы одно яблоко, индекс женской сексуальной функции значительно увеличивается.