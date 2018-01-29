Богатство располагает к случайным связям, заявили ученые

Если опираться на некоторые нюансы эволюционной психологии — это наука, которая получила статус «модной», можно прийти к интересным выводам.Например, большое количество материальных ресурсов не помогает при формировании прочных связей между женщиной и мужчиной. Другими словами, как говорят психологи, богатый человек не видит смысла в долговременных серьезных отношениях.Авторы работы из Университета Суонси провели исследование вместе со своими коллегами из Ноттингемского Университета решили разобраться в этих тонкостях эволюции человека и в связи между достатком и длительностью романтических отношений.Британские ученые организовали исследование, которое задействовало полторы сотни мужчин и женщин. Это исследование помогло доказать, что если респондент долго смотрит на символы богатой жизни, то они выбирают краткосрочные отношения и не видят смысла ограничивать себя одним партнером на всю жизнь.