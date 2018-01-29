Врачи назвали психологически худшую работу

В журнале Psychoneuroendocrinology опубликованы данные, полученные при исследовании учеными из Эйндховенского технологического университета в Нидерландах. Они установили, что самой стрессовой является неблагодарная работа – когда начальство не хвалит и в общем никак не отмечает.«Если вы отдаете работе всего себя, но не получаете за это от руководства ни похвал, ни наград, - вам гарантирован хронический стресс», - заявили авторы проекта в статье.Они установили, что люди, которые очень много работали, имели в сданных ими биообразцах особенно высокую концентрацию гормона стресса кортизола, - в отличие от тех, кто не «убивался» на работе. При этом, уточнили исследователи, самые высокие показатели стресса были у тех, кто не просто вкладывал в работу много усилий и личной инициативы, но не получал за это никакой благодарности.По словам ученых, всплески уровня кортизола запускают в организме ответные реакции. На этом фоне резко поднимается уровень сахара в крови, замедляется пищеварение, а также происходят другие биохимические изменения. При хронически высоком кортизоле неизменно страдают иммунная, эндокринная и другие системы организма, констатировали специалисты.