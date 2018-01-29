Диетологи: мороженое помогает худеть

Independent сообщила о работе ученых из Гарвардской медицинской школы, по результатам которой они сделали вывод в пользу употребления мороженого для стройной фигуры. Рацион, в котором присутствует это лакомство, не вредит здоровью худеющего, приводится в статье вердикт экспертов.Специалисты занимались исследованием вместе с диетологом Холли МакКорд, которая еще в 2002 году стала отстаивать концепцию о пользе мороженного в деле сброса лишнего веса.«Каждый день желающим похудеть следует употреблять не более 1500 калорий, однако в это число должно входить мороженое. Оно позволяет чувствовать насыщение из-за большого количества содержащегося в нем кальция, несмотря на диетические порции», - утверждает МакКорд.Исследование показало, что употребление мороженого действительно позволяет поддерживать здоровый вес женщинам среднего и пожилого возрастов. По словам специалистов, при поедании холодного лакомства активируются зоны мозга, ответственные за ощущение удовольствия, эйфории. Испытывая положительные эмоции, люди значительно лучше контролируют свои пищевые желания, не переедают.Одновременно с этим эксперты предупредили, что употреблять с диетической целью нужно качественное мороженое, не содержащее искусственных добавок, но главное – в умеренном количестве. Также важно помнить, что холодный десерт способен увеличить риск обострения хронических недугов.