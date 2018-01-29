Диета на авокадо: как похудеть за одну неделю

Диета на основе авокадо становится все более популярной, благодаря своей эффективности. Без сомнений, этот вариант потери лишнего веса – один из самых быстрых, эффективных и полезных. Всего за неделю вы увидите результаты.На самом деле, авокадо не диетический продукт, но это один из самых лучших жиров, а также источник многих полезных элементов.Ключ диеты в замене вредных животных жиров. Благодаря этому масса тела снижается. Но употребляя только авокадо, похудеть невозможно. Диета должна содержать большое количество питательных веществ, витаминов и минералов, которые содержатся во фруктах, овощах и семенах. Не менее важно снизить количество рафинированного сахара и быстрых углеводов в рационе.Данная система питания рассчитана на короткий срок, от 3 до 7 дней. Более длительное следование диеты может привести к ослаблению организма. Перед началом, рекомендуется проконсультироваться с врачом.ПонедельникНа завтрак можно съесть ломтик хлеба из муки грубого помола с пюре из авокадо соли и сока лимона. Сверху можно положить ломтик отварной курицы или индейки.На обед выберите постное мясо, например куриное филе. В качестве гарнира сделайте салат из зеленых овощей, таких как капуста, брокколи. Добавьте половину авокадо.Для ужина приготовите 200 г запеченного в фольге лосося с овощами и пюре из 1 авокадо или гуакамоле.ВторникЗавтрак. Омлет из 2 яиц со шпинатом и половиной авокадо. На десерт можно съесть небольшое яблоко.Обед. Овощной салат с авокадо и киноа. Греческий йогурт с орехами и медом.Ужин. 200 г вареной грудки курицы или индейки с овощами гриль и половиной авокадо.СредаЗавтрак. 2 расовых хлебца с несколькими ломтиками авокадо. Можно приготовить зеленый сузи, овощной или фруктовый сок.Обед. Салат с нутом, огурцом, цветной капустой, помидором, морковью и яйцом, и конечно половиной авокадо. Заправить такой салат можно оливковым маслом или натуральным йогуртом.На ужин нафаршируйте половину авокадо консервированным тунцом.ЧетвергЗавтрак. Тост из цельнозерновой муки с помидором и авокадо, зеленый чай. Если вы голодны съешьте 150 г натурального йогурта.Обед. Салат из рукколы, манго, авокадо и белокочанной капустой. 200 г отварной рыбы.Ужин. Несколько цельнозерновых тостов и гуакамое с помидорами, луком и лимонным соком.ПятницаЗавтрак. Бутерброд с ломтиком сыра, помидором, авокадо и индейкой. Заправить его можно оливковым маслом или натуральным йогуртом.Обед. Отдайте предпочтение порции жареной курицы со спаржей и соусом гуакамоле.Ужин. Рыбный суп. Чтобы избавиться от чувства голода можно съесть половину авокадо.Суббота и воскресеньеЕсли к концу недели авокадо вам изрядно надоел, а лишние килограммы ушли, можно вернуться к полноценному рациону. В ином случае для выходных выберите наиболее понравившиеся блюда.