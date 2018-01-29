Названы продукты, которые лучше всего снимают стресс
Ученые назвали список продуктов, которые помогают бороться со стрессом. Первое место среди них заняли лосось и тунец, так как присутствующие в их составе жирные кислоты оздоровляют организм.
На втором месте оказались фрукты и овощи яркого цвета, развивающие кровообращение в мозге благодаря биофлавоноидам. Для того, чтобы побороть усталость, ученые советуют есть сыр и бананы. Орехи, в свою очередь, смогут повысить настроение.
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Добавил ignat в категорию Психиатрия
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