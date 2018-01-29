Мастурбация может быть опасна для здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Мужчин и женщины, снимающие сексуальное напряжение самостоятельно, могут столкнуться с серьезными заболеваниями, показывает ряд исследований.По статистике, 95% мужчин и 70% женщин, не состоящих в отношениях, регулярно снимают сексуальное напряжение самостоятельно. Слухи о том, что мастурбация способствует развитию слепоты или бесплодия, по данным ученых, сильно преувеличены. Напротив, высвобождение дофамина в процессе мастурбации и активация центра удовольствия головного мозга могут послужить своеобразным анальгетиком при сильных болях. Уже доказано, что мастурбация позволяет женщинам снизить болевые ощущения при менструальных спазмах.Большая польза мастурбации давно доказана и для мужчин. Много лет назад ученые доказали, что мастурбация позволяет снизить вероятность развития аденомы и рака предстательной железы. Исследователи из Гарварда выяснили, что мастурбация от 18 до 20 раз в месяц снижает риск возникновения доброкачественных и злокачественных образований на треть.Однако не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Несмотря на то, что мастурбация является важной составляющей сексуального здоровья, слишком серьезный подход к этому занятию может быть чреват резким повышением давления крови. Постоянного влияния на повышение кровяного давление мастурбация не оказывает, но скрытые заболевания сосудов и сердечно-сосудистой системы в целом могут привести на больничную койку.Особую осторожность при мастурбации медики советуют проявлять тем людям, чье артериальное давление может меняться по несколько раз за день. Неконтролируемая гипертония может подвергнуть человека риску остановки сердца и даже инсульта.