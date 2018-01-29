Nokia разрабатывает устройство для ранней диагностики рака

Бывший гигант в создании смартфонов Nokia активно осваивает новую отрасль под названием «Wellnes-индустрия».«Будущее медицины — это удаленная хирургия с передачей данных по практически исключающим задержки сетям стандарта 5G, а также миниатюрные нательные гаджеты, непрерывно следящие за состоянием здоровья. Такие устройства позволят врачам предотвращать многие заболевания еще до того, как они разовьются», - заявил генеральный директор Nokia Раджив Сури во время выступления в Давосе.В качестве подтверждения своих слов Сури привел в пример разрабатываемый сейчас в Nokia носимый гаджет, который будет постоянно мониторить состав крови организма на предмет наличия биомаркеров рака и при малейшем подозрении информировать об этом как человека, так и лечащего врача. Также финская компания работает над созданием особого «рукава», который будет постоянно следить за уровнем холестерина, молочной кислоты и глюкозы в крови. Для этих целей не так давно Nokia приобрела европейского производителя «умных» медицинских устройств, компанию Withings.