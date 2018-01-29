5 главных мифов, связанных со старением

Что происходит с нашим организмом в действительности, когда мы стареем? Эксперты опровергли 5 наиболее популярных мифов по поводу минусов старости.Уровень гормонов изменяется по мере старения, но либидо от этого не снижается. У женщин, напротив, уровень сексуального желания после наступления менопаузы вырастает. Либидо пожилого человека может быть снижено из-за хронических болезней вроде диабета, а также побочных эффектов некоторых лекарств, к примеру, препаратов от давления. Играет существенную роль и усталость от своего партнера.Наш мозг по мере старения начинают работать несколько по-другому, и у пожилых людей возникают проблемы с процессом мышления и памятью. Но на всё это огромное влияние оказывают внешние обстоятельства. Чем больше мы общаемся с разными людьми, чем больше времени уделяем физической и интеллектуальной активности, тем мозг работает лучше. Если же мы после выхода на пенсию замыкаемся в тесном мирке, то функционал мозга снижается. Но это же произойдет и с молодыми людьми, которые решат резко ограничить социальную активность.Представьте 10 человек, одному из которых 10, второму 20, третьему 30 лет и так далее. Самый пожилой из них является менее либеральным по сравнению с 60-летним, который менее либерален, чем 40-летний и тому подобное. Вы можете предположить, что с возрастом мы становимся более консервативными. Но это неправильно, ведь тогда нужно считать, что все эти люди изначально смотрели на мир одинаково. Но столетняя женщина, рожденная в 1918 году, в молодости воспринимала мир совсем по-другому, чем человек, который появился на свет в 2000 году. То, что считалось чрезвычайно либеральным в 1940-е годы, в 2000-е стала таким же чрезвычайно консервативным, вот и всё.Социологи из Университета Чикаго установили, что уровень счастья снижается в промежутке между 30 и 40 годами, но по мере старения возрастает. Это происходит из-за того, что с возрастом из нашей жизни убывают сильнейшие стрессовые факторы, вроде выплат разного рода долгов, выращивания маленьких детей и построения карьеры.В значительной степени это так, но иммунитет каждого человека отличается. Большое значение играют питание в детстве, которое влияет на иммунитет в течение всей жизни, физические нагрузки, а также многочисленные вирусы, с кото