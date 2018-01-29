7 самых необычных симптомов рака шейки матки

Гинекологи назвали 7 необычных симптомов рака шейки матки, о которых должна знать каждая женщина. Врачи напоминают, что сексуально активным представительницам прекрасного пола вне зависимости от каких-либо симптомов всё равно нужно регулярно проверяться у врача.Нарушение месячных циклов. Сбой месячных цикла должен быть поводом для тревоги у любой женщины. Естественно, что он не означает непременно рака шейки матки и может быть следствием абсолютно любой проблемы мочеполовой системы, но лучше узнать о ней, чтобы вовремя исправить.Кровотечения после секса. Если ваши месячные начинаются вскоре после полового сношения, то в этом нет ничего подозрительного. Но если каждый секс приводит к каким-то кровотечениям без всякой причины, то срочно отправляйтесь к врачу.Кровотечения после менопаузы. Когда женщина вступает в менопаузу, то никаких кровотечений из половых органов быть не должно. А если они возникают, то это повод насторожиться, так как они могут свидетельствовать о раке шейки матки и других серьезных проблемах.Кровотечения после спринцевания. Начнем с того, что сама процедура спринцевания является вредной, и если вы ее практикуете, то лучше остановиться. Но если вы заметили кровотечения после спринцевания, то это может быть опасным симптомом.Кровотечения после гинекологического осмотра. Если вы стали жертвой какой-либо инфекции или опухоли половых органов, то вскоре после гинекологического осмотра у вас могут появиться кровотечения.Дискомфорт в области влагалища. Неприятный запах из влагалища, или странные выделения, содержащие некоторое количество крови, которые появляются между менструациями или после менопаузы, могут говорить о симптомах рака.Необычные боли. Боль во время секса, боли в спине, ногах, тазу, усталость, потеря веса, проблемы с аппетитом или отёки ног - всё это неявные признаки рака шейки матки.