Найдено лекарство, способное помочь при деменции

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Ученые из Японии провели 12-недельный эксперимент с участием 158 человек, вероятно, страдающих от деменции с тельцами Леви, сообщил UPI.com.Деменция с тельцами Леви - это форма слабоумия, при которой когнитивные нарушения сочетаются с симптомами паркинсонизма.В случае деменции с тельцами Леви в головном мозгу накапливаются патологические белковые образования (это, собственно, и есть тельца Леви). Японские исследователи пришли к выводу, что таким больным может помочь противосудорожный препарат зонисамид.Добровольцам, которые к началу исследования уже принимали леводопу от паркинсонизма, специалисты давали в течение четырех недель плацебо. Затем часть испытуемых стала получать 25 миллиграммов зонисамида, еще часть – 50 миллиграммов зонисамида, а оставшаяся часть по-прежнему получала плацебо.Результаты оказались следующими. У людей, которым давали самую высокую дозу зонисамида, симптомы двигательных нарушений уменьшилась наиболее существенно по сравнению с группой «плацебо». У тех, кто принимал препарат в меньшем объеме, выраженность таких симптомов также снизилась.При этом дополнительных проблем с памятью и психикой у испытуемых не наблюдалось.