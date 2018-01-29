5 распространенных ошибок при лечении кашля

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Кашель – неприятный симптом, от столкновения с которым не застрахован ни один человек. Но многие по ошибке ставят знак равенства между понятиями «симптом» и «болезнь», что подчас сильно осложняет лечение.Кашель - это симптом, который может свидетельствовать о различных недугахКашель — это симптом, который может свидетельствовать о различных недугах Врачи выделяют несколько распространенных ошибок, которые чаще всего допускают люди, решив заняться самолечением при кашле.Вполне понятно, почему человек, которому в прошлый раз помогли те или иные таблетки, микстура или сироп от кашля, рефлекторно тянется за ними же, когда симптом появляется снова. Однако это в корне неправильная тактика, которая может в лучшем случае никак не сказаться на состоянии здоровья пациента, а в худшем — повлияет на него только негативно! С чем это связано? Дело в том, что вызывать кашель могут самые разные причины — но многие об этом просто не задумываются. Человек, который ранее успешно избавился от кашля своими силами, вполне закономерно полагает, что средство, оказавшееся эффективным в прошлый раз, поможет и теперь. А ведь факторы, спровоцировавшие болезнь, могут быть совершенно иными, и попытка лечиться теми же средствами только усугубит состояние человека.Использование тех же средств, что помогли в прошлый раз - неправильная тактика!Использование тех же средств, что помогли в прошлый раз — неправильная тактика! К тому же, использование неправильных методов лечения порой приводит к тому, что клиническая картина заболевания стирается, и даже у квалифицированного врача появляются сложности с постановкой правильного диагноза. Поэтому не рекомендуется использовать какие бы то ни было лекарственные средства без медицинской консультации.Большинство людей можно разделить на два типа по отношению к антибиотикам: те, кто считает препараты этой группы очень вредными и не готов их принимать даже под страхом смерти, и те, кто пьет антибактериальные средства в любой непонятной ситуации. Но ошибаются и те, и другие. Во-первых, необходимо запомнить: антибиотики всегда должен назначать врач. Самостоятельное использование препаратов из этой группы недопустимо, и причина здесь даже не столько в мифической опасности для здоровья, сколько в том, что кашель может банально не поддаться терапии антибиотиками.Антибиотики — препараты, которые не терпят бездумного использования Антибактериальные препараты – средства, которые назначаются, когда достоверно известно, что причиной болезни стали чувствительные к ним микроорганизмы. Если же установлено, например, что кашель вызван вирусом либо является следствием аллергии или какого-либо анатомического дефекта, эффекта от лечения антибиотиками не будет. Но если выявлены показания для применения препаратов этой группы, отказываться от них не стоит, чтобы не допустить проникновения патогенных микроорганизмов в другие органы и системы. А чем опасно самостоятельное назначение антибиотиков? Дело в том, что разные препараты этой группы действуют на разные патогенные микроорганизмы. Соответственно, не зная, из-за какого именно возбудителя возник кашель, нельзя выбирать лекарство. Более того, нерациональное применение антибиотиков не только наносит вред собственному иммунитету человека, уничтожая естественную микрофлору, но и способствует выработке устойчивости к медикаменту у патогенных штаммов.Среди людей, которые не связаны с медициной, бытует ошибочное мнение, что средства, стимулирующие образование и отхождение мокроты, можно сочетать с противокашлевыми препаратами, чтобы ускорить процесс выздоровления. Это заблуждение не только неверно, но и очень опасно для здоровья! Благодаря муколитикам и отхаркивающим средствам значительно возрастает количество мокроты, которая должна своевременно эвакуироваться (выводиться). Добиться этого можно только в том случае, если не подавлять кашлевой рефлекс — ведь именно кашель способствует выведению мокроты. А что делают противокашлевые препараты? Не дают человеку кашлять! Эффективное отхаркивающее средство Бронхипрет снижает вязкость мокроты и стимулирует ее выведение. Препарат имеет растительное происхождение: таблетки Бронхипрет содержат экстракты тимьяна и корня первоцвета; действующие вещества сиропа Бронхипрет — экстракты тимьяна и плюща. Сироп Бронхипрет может назначаться для лечения острых и хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей не только у взрослых, но и у детей старше 3 месяцев.Принимая противокашлевые средства одновременно с отхаркивающими и муколитиками, больной своими руками создает в легких прекрасную питательную среду для размножения самых разных патогенных микроорганизмов. В результате, к примеру, бронхит вполне может превратиться в тяжелую пневмонию или привести к другим инфекционным осложнениям.Одно из распространенных заблуждений, закрепившихся в народе, гласит, что в комнате пациента должно быть очень тепло (а иногда даже жарко) и сухо. На самом деле, врачи дают строго противоположные рекомендации.Создание оптимального микроклимата — залог успешного лечения Если человек мучается от кашля, ему рекомендуется находиться в довольно прохладном, регулярно проветриваемом помещении с увлажненным воздухом. Оптимальной температурой считается +18...+23?C; влажность воздуха способствует разжижению и выведению мокроты. Если пациент находится в помещении с очень сухим воздухом, кашель может усилиться, а мокрота станет более вязкой, что неблагоприятно скажется на общем состоянии. В этот же пункт, пожалуй, стоит отнести привычку лечиться слишком горячим чаем с большим количеством меда. Питье не должно быть обжигающим. Оптимальная температура чая или другой жидкости — не более +40?C, иначе можно получить ожог слизистых оболочек или спровоцировать усиление кашля. Потребление меда, который является сильным природным аллергеном, рекомендуется ограничить до 1-2 ложек в день.Как только ребенок или взрослый человек начинает кашлять, многие сразу настаивают на проведении тепловых процедур — таких как горчичники, банки, растирания и компрессы. Это еще одна распространенная ошибка, которая как при остром, так и при хроническом кашле может привести к тяжелым осложнениям.Не используйте тепловые процедуры при повышенной температуре и без консультации с врачом Следует знать, что тепловые процедуры противопоказаны при опухолевых, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваниях. Если кашель вызван одной из этих причин, то прогреванием можно спровоцировать серьезные осложнения, которые поставят под угрозу жизнь и здоровье пациента. Кашель – только симптом, но никак не болезнь. И перед проведением любых процедур или использованием лечебных средств необходимо обязательно установить, каким заболеванием вызвано его появление. А сделать это компетентно может только врач. Рекомендуем также почитать статью Какой бывает кашель и как его правильно лечить. Не занимайтесь самолечением, не допускайте распространенных ошибок в лечении кашля и будьте здоровы!