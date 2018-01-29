Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак

Через 15-20 лет онкологические заболевания молочных желез, кишечника, желудка и легких можно будет вылечить. Так считают врачи-онкологи.

В качестве примера был взят рак молочных желез. При диагностике данной болезни на ранних этапах у женщин есть большой шанс полностью вылечиться. Стоит отметить, что рак молочных желез в некоторых странах излечим на 90%.

Одной из наиболее перспективных разработок в борьбе с раком, по словам онкологов, является иммунотерапия рака.
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