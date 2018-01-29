Пребиотики положительно влияют на память детей

Сотрудники Университета Иллинойса полагают, что в детские смеси нужно добавлять пребиотики. Исследователи обнаружили: поросята, которым давали смеси с пребиотками, значительно лучше справлялись с тестами на память. Ученые связывают это с воздействием пребиотиков на полезные бактерии в кишечнике.Исследователи давали поросятам смесь, содержавшую коровье молоко и пребиотики (2 грамма полидекстрозы и 2 грамма галактоолигосахарида). Животные получали смесь со 2 до 33 дня жизни.Когда поросятам было 25 дней, специалисты оценили их память и реакцию на стресс. В конце исследования ученые собрали у животных образцы крови, тканей кишечника и мозга.Специалисты выяснили, что поросята, получавшие пребиотики, лучше справлялись с тестами на память и тратили меньше времени на изучение знакомых предметов. Исследование тканей показало: у этих животных были повышены уровни летучих жирных кислот, которые бактерии выделяют при переваривании пребиотиков.