Пребиотики положительно влияют на память детей
Исследователи давали поросятам смесь, содержавшую коровье молоко и пребиотики (2 грамма полидекстрозы и 2 грамма галактоолигосахарида). Животные получали смесь со 2 до 33 дня жизни.
Когда поросятам было 25 дней, специалисты оценили их память и реакцию на стресс. В конце исследования ученые собрали у животных образцы крови, тканей кишечника и мозга.
Специалисты выяснили, что поросята, получавшие пребиотики, лучше справлялись с тестами на память и тратили меньше времени на изучение знакомых предметов. Исследование тканей показало: у этих животных были повышены уровни летучих жирных кислот, которые бактерии выделяют при переваривании пребиотиков.
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