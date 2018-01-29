В Великобритании разработали самую необычную диету
Джо Викс заявил, что разработал уникальный 90-дневный план, который включает в себя ежедневные тренировки, а также список продуктов, которые можно употреблять людям, желающим сбросить лишний вес.
По словам тренера, даже худеющий человек может позволить себе съесть гамбургер или даже жирный шашлык, однако после такого приема пищи следует выполнить небольшую тренировку.
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