Миозит: 5 натуральных средств против боли и воспаления

Миозит – это воспаление мышечных волокон, часто приводящее к образованию твердых узелков внутри мышцы. Как правило, заболевание возникает на крупных мышцах спины, шеи и плеч, а иногда и ягодиц. Миозит может быть результатом травмы, переохлаждения или стрессового состояния. Кроме того, заболевание появляется от долгого сидения в неудобной позе.Любой противовоспалительный препарат лекарственных растений для приема внутрь можно использовать в сочетании со средствами местного действия – мазями и маслами.Для лечения миозита используют настой травы зверобоя, чистотела и таволги вязолистной. Смешать сырье в равных пропорциях, 10 г смеси залить 200 мл кипятка, настаивать в течение 20–30 минут, процедить.Препарат принимать по 20 мл 2–3 раза в день в течение 5–7 дней.При миозите хорошо помогает отвар зверобоя и коры ивы белой. Для приготовления лекарства 10 г измельченной коры ивы и 10 г травы зверобоя залить 2 стаканами воды, кипятить на слабом огне в течение 15–17 минут, остудить и процедить.Отвар принимают по 20 мл 2 раза в день в течение 3–5 дней.При миозите пораженные участки тела можно 2–3 раза в день смазывать смесью масел зверобоя и чистотела. Лечение проводят в течение 5–7 дней.В качестве местного средства для лечения миозита используют мазь, приготовленную из свежего сока зверобоя и вазелина (1: 4). Больные места смазывают мазью 2 раза в день. Курс лечения – 5–6 дней.При миозите в народной медицине используются компрессы и примочки из настоя 10 г почек и листьев ивы, 10 г травы зверобоя продырявленного и 10 г цветков бузины черной. Смесь положить в термос, залить 200 мл кипятка, настаивать в течение 2–3 часов.