Станет всем теплей: зимние бьюти-продукты

Вы замечали, что мы автоматически делим кремы, ароматы и средства макияжа на зимние и летние. Почему же так сильна и, главное, оправдана ли сезонность в выборе бьюти-продуктов?С приходом холодов мы начинаем готовиться к зиме. Меняем резину на автомобиле, отправляем в изгнание летнюю одежду с обувью, достаем теплые вещи. И в косметических магазинах мы порой неосознанно выбираем средства для комфортной «зимовки».Главным словом становится «насыщенный». Именно такими должны быть текстура крема, композиция аромата, оттенок помады. В отличие от лета, когда нами во всем руководит эпитет «легкий», в морозы хочется сгустить краски.Зима от лета отличается всем: температурой, влажностью, длиною дня. Неудивительно, что и обоняние в это время года резко перестраивается. С одной стороны, чувствительность обонятельных клеток притупляется. А с другой, наш мозг настоятельно требует от организма найти место потеплее.Вот почему мы инстинктивно «заруливаем» в аппетитно пахнущие булочные, кондитерские и рестораны восточной кухни. А если стены этих заведений отделаны деревом и по вечерам зажигают камин, то их выручка зимой увеличивается в разы.Почему же ароматы сладостей, древесины и специй кажутся нам согревающими? Все дело в неокортексе. Точнее, в отсутствии контроля этого отдела мозга над обонянием. Неокортекс отвечает за речь, интеллект и высшие психические реакции. Эти моменты мы можем держать под контролем, если захотим. А вот обоняние, единственное из пяти чувств, зависит от лимбической системы мозга, где зарождаются эмоции.«Отдавая предпочтение тому или иному аромату, мы сообщаем окружающим то, что невозможно передать словами, — свой энергетический настрой, — объясняет психотерапевт Гонзаг Маскелье. — Нет парфюмов, которые были бы приятны или неприятны сами по себе. Ибо важны не сами запахи, а ощущения, которые за ними стоят».Специи поднимают температуру тела на 0,5–1 градус — это физиологический факт. Кого не бросало в пот от забористого супа том-ям или честного индийского карри? Отсюда рефлекс: сам запах пряностей действует согревающе. Даже если он искусно воссоздан в парфюмерных лабораториях. К тому же ноты перца, корицы и гвоздики ассоциируются с глинтвейном — самым согревающим и беззаботным напитком зимы.Узнавать его ноты в любимых духах доставляет удовольствие обоим полам. Кроме того, свежие спортивные ароматы искажаются на морозе, приобретая металлическое звучание, способное вызвать недоумение даже у фанатов таких композиций.Другие согревающие ноты — древесные. Особенно если они дымные, напоминающие о камине или бане. Мозг опять же выдает сигнал о тепле. Недаром много веков самым домашним запахом для людей был дым родного очага, доверие к которому осталось на генетическом уровне.Да что говорить, сама парфюмерия началась с дыма. Ведь по-латински per fumum означает «посредством дыма». Выводы напрашиваются сами. Тем более что окуривание жилища и одежды — древнейший способ ароматизации, актуальный до сих пор. И хотя в XXI веке аромат уже не столь привязан к дыму, последний по-прежнему — друг наших обонятельных клеток. Особенно зимой.Гурманские запахи — мед, шоколад, карамель, какао — вызывают ассоциации с детством и выпечкой. Что опять же согревает, согласитесь.«Вкусный запах вызывает мечты о десертах, которые родители позволяли маленьким сладкоежкам дозированно, — рассуждает психолог Стивен Снайдер. — Поэтому, с одной стороны, кондитерские композиции знакомы и понятны. А с другой, в нашем сознании они носят оттенок чего-то запретного и, следовательно, желанного».Все хорошо, но почему же нас тянет на такие духи именно в морозы? Оказывается, при снижении температуры воздуха обонятельные клетки хуже воспринимают некоторые виды запахов. В частности, цветочные, фруктовые и морские.Оно и понятно: в это время года их первоисточники не актуальны. А вот десертные и медовые мы воспринимаем с особым рвением. Организм стремится поглотить как можно больше калорий, чтобы согреться. Хотя бы ментально.Обычай собираться зимними вечерами у очага канул в Лету. Однако его сакральное значение и объединяющую энергию живого пламени сохранили свечи. Они создают ощущение уюта и спокойствия. Мягкие отблески огоньков делают интерьер изысканней, а лица — моложе, располагают к доверию, интимности, соблазну.Выбирая свечу, обратите внимание на ее поверхность. Она должна быть гладкой. Это признак того, что в ней содержится минеральный воск, который может передавать все оттенки аромата, даже легкие цитрусовые. Цветные свечи пахнут слабее: пигменты способствуют уплотнению воска. Фитиль должен быть хлопковым. Подрезайте его, но только когда свеча остыла, поддерживая длину около 5 мм.Кремы для лица и тела с насыщенной текстурой — непреложное правило зимнего ухода за кожей. Исключение составляет разве что жирный ее тип, да и то не всегда. Сегодня появились и масла, и насыщенные средства для проблемной кожи.Питательная консистенция продукта опять-таки ассоциируется с калорийным питанием, которого требует организм. Вы же замечали, как в холода хочется борща или жаркого! Но если с точки зрения диетологии такую тягу стоит держать под контролем, то косметологи желанию купить густой крем рукоплещут.Ведь холодный воздух нарушает липидную мантию кожи, равно как и микроциркуляцию в ней. Из-за этого она теряет влагу, краснеет, трескается и шелушится. Плотный слой крема становится своеобразным пуховиком для лица. Он окутывает кожу, препятствуя переохлаждению и сухости.Та же история с макияжем: небесная синь, бирюза и розовый туман, служившие «глотком свежести» в летнюю жару, зимой остаются не у дел. Им на смену приходит все, что может согреть: глинтвейн, коньяк, огонь, уголь и… новогодняя елка. Другими словами, оттенки бордо, алого, оранжевого, золотого, черного и зеленого. Именно к такой палитре обращаются многие годы бренды, создавая зимние коллекции макияжа.Визажисты настоятельно рекомендуют зимой носить красную помаду или делать выразительный акцент на глаза. А в праздничном образе не скупиться на пайетки и блестки. На контрасте с окружающей зимней серостью такой яркий макияж поднимает настроение и опять же — согревает.