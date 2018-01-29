Зубная боль: эффективное натуральное средство в помощь!
Для укрепления зубов полезно 3–5 раз в месяц полоскать рот настоем или отваром зверобоя.
Чтобы облегчить зубную боль, каждые 30 минут к щеке на 5 минут прикладывают марлю, смоченную в горячем отваре травы зверобоя и чистотела. После компресса рот полощут теплой водой с добавлением соли и нескольких капель спиртовой настойки календулы и зверобоя.
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