Зубная боль: эффективное натуральное средство в помощь!

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Зубная боль чаще всего является признаком кариеса или заболевания десен, поэтому следует немедленно обратиться для лечения к стоматологу. Однако, если это по каким-либо причинам временно невозможно, острую зубную боль снимают средствами народной медицины.Для укрепления зубов полезно 3–5 раз в месяц полоскать рот настоем или отваром зверобоя.Чтобы облегчить зубную боль, каждые 30 минут к щеке на 5 минут прикладывают марлю, смоченную в горячем отваре травы зверобоя и чистотела. После компресса рот полощут теплой водой с добавлением соли и нескольких капель спиртовой настойки календулы и зверобоя.