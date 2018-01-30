Медики рассказали, какие продукты особенно полезно есть зимой

В зимнее время года организм требует больше белковой пищи, которая необходима для того, чтобы согревать внутренние органы и системы.«Белки являются строительным материалом для организма, потому употреблять их регулярно нужно круглый год. Особенно важны они в морозную погоду. Почаще включайте в рацион субпродукты, так как они снабжают организм ценными микроэлементами. Очень полезной, особенно зимой, является печень, которая содержит железо и аскорбиновую кислоту, она богата витаминами В, D, С, Е. Всего одна порция обеспечит вас суточной дозой необходимых микроэлементов и повысит защитные силы организма. Не менее важны и мясные продукты.Зачастую диетологи рекомендуют употреблять в пищу белое мясо (курицу, индейку), так как они менее калорийны и легче перевариваются. Но в морозы вполне можно баловать себя несколько раз в неделю сочным куском баранины, говядины или телятины. Не стоит также отказываться от употребления куриных яиц, желательно варенных либо в виде парового омлета - это важнейший источник белка, а еще кислоты Омега -3. Ешьте их хотя бы через день, и ваше настроение и память значительно улучшаться. А еще набор содержащихся в яйцах микроэлементов помогает в укреплении защитных сил организма и надолго придает сил», - заверила врач.При этом она напомнила, что любое мясо является довольно «тяжелым» продуктом, потому его не стоит есть по вечерам, а также во время болезни, чтобы не отбирать у организма силы на борьбу с вирусами.«В рационе обязательно должна присутствовать рыба и морепродукты, особенно зимой. Зачастую зимой нам катастрофически не хватает витамина D, а это чревато плохим настроением и быстрой утомляемостью. К тому же это прекрасный источник кальция и фосфора», - отметила врач Виктория Савицкая.