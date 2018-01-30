Диетологи рассказали, как питаться женщинам после 45 лет

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После менопаузы нужна особенная диета.Шведские ученые установили, что женщинам в менопаузе очень полезна палеодиета, богатая белком и ненасыщенными жирами. Исследователи заявили, что следование такой диете эффективно защищает женщин от характерной для этого периода полноты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.«Палеолитическая диета отлично помогает полным женщинам после менопаузы похудеть и поддерживать форму», - заявили авторы исследования, сотрудники университета Умео. Во время их экспериментов участницы, придерживавшиеся палеодиеты, сбросили больше вредного жира в области живота.Ученые два года наблюдали за группой из 70 полных женщин, переживших менопаузу. Их ИМТ в среднем был выше 27. Такой показатель еще не сигналит о критическом ожирении, но с ним связывают резкое повышение риска развития таких заболеваний, как диабет II типа, гипертония и болезни сердечно-сосудистой системы.Женщин поделили на группы: одна придерживалась скандинавского типа питания, другая – палеодиеты. Эти режимы питания во много сходны, однако палеодиета исключает из рациона любые зерновые, а также молоко. Сахар – полностью под запретом, а соль строго контролируется. Питание по палеодиете - это овощи, постное мясо, рыба, птица, яйца, семечки, орехи и фрукты.Результаты исследования оказались следующими. Похудели все принимавшие участие в эксперименте женщины, но по итогам палеодиета все же оказалась эффективнее.«Палеолитическая» группа в среднем похудела с 87 до 78 килограммов, «скандинавская» - с 86 до 80. Участницы, придерживавшиеся палеодиеты, сбросили больше вредного жира в области живота, у них снизился уровень липидов в крови, ассоциирующийся с повышенным уровнем диабета 2 типа. Кроме того, у этих женщин были менее активны энзимы, отвечающие за отложение жиров», - сообщили ученые.