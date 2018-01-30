Биологи нашли неожиданный источник получения Ботокса
Ученые расшифровали геном бактерий Enterococcus faecium, которые были обнаружены в коровьем навозе. И, выяснилось, у бактерий был ген, связанный с производством ботулинического токсина. Токсин мог попасть в бактерии Enterococcus через плазмиды. Это небольшие молекулы ДНК, физически отдельные от геномных хромосом и способные передаваться от одной бактерии другой.
На практике ситуация выглядит так: ботулинический токсин, скорее всего, передается от бактерий C. Botulinum, обитающих в окружающей среде, бактериям Enterococcus faecium, находящимся в ЖКТ коров. Значит, токсин может передаваться между разными видами бактерий. Это открывает новые терапевтические горизонты.
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