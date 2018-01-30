Вегетарианская диета негативно отражается на уровне интеллекта
Диетолог Хелен Бонд говорит, что все больше молодых людей делает выбор в пользу растительных диет. Некоторые отказываются от молочных продуктов, задумываясь об экологии, а другие - из-за медицинских противопоказаний. Одним из основных источников йода в нашем рационе являются молочные продукты. Рыба, яйца и даже домашняя птица не позволяют в полной мере восполнить запас йода в организме.
Ученые из Университета Суррея оценили уровень йода в 47 различных молочных продуктах, включая соевое, кокосовое, миндальное, рисовое и овсяное молоко. Везде количество йода было минимум на два процента ниже, чем в коровьем молоке. Между тем, этот элемент необходим для правильного функционирования щитовидной железы.
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