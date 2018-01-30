Врачи рассказали, как похудеть с помощью обычного супа

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Основу такой диеты составляет суп, который необходимо готовить,когда ощущается голод. Секрет в том, чем больше вы его съедите, тем больше похудеете.Однако необходимо будет исключить употребление алкогольных напитков, так как это нарушает процесс устранения жира из организма. С диеты нужно сойти хотя бы за 24 часа до употребления любого алкогольного напитка. Лекарства принимать можно.При точном соблюдении диеты за неделю вы должны сбросить от 4,5 до 8 кг. Очень важно, чтобы те продукты, которые рекомендуются диетой, вы ели именно в те дни, в которые их нужно есть. Если в течение недели вы максимально сбросили вес и потеряли 7 кг и более, нужно сделать перерыв в соблюдении диеты на 2 дня. Продолжить ее вы сможете в любое время. Суп нельзя есть вне диеты!Прибегать к семидневной диете можно так часто, как вам хочется. Если вы ее прервали, начинайте снова с первого дня.Следуйте диете столько времени, сколько будите ощущать положительную динамику в своем физическом и моральном состоянии.Рецепт сжигающего жир супа:6 средних луковиц,несколько помидоров,1 небольшой кочан капусты,2 зеленых перца,1 пучок сельдерея,2 кубика овощного бульона.Приготовление:Порежьте овощи и залейте водой. Приправьте солью, перцем и, если хотите, карри или острым соусом. Кипятите на большом огне 10 минут, затем сделайте маленький огонь и продолжайте варить, пока овощи не станут мягкими.Наполните им утром термос, чтобы прихватить с собой, если в течение дня вы будите находиться вне дома.Но не следует питаться исключительно этим супом. Рацион необходимо пополнять и другими продуктами.День первый. Суп и фрукты. Вы можете, есть любые фрукты, кроме бананов. В дынях и арбузах меньше калорий, чем в большинстве других фруктов. Ешьте только суп и фрукты. В качестве питья можете использовать неподслащенный чай или кофе ( без молока ), клюквенный сок или воду ( воды – как можно больше ).День второй. Суп и овощи. Можете есть все овощи, какие хотите ( сырые, свежие или консервированные ). Допустима и листовая зелень. Ешьте все это с супом, пока не насытитесь. Держитесь подальше от сушеных бобовых, зеленого горошка и кукурузы.Во время обеда в этот день можно съесть печеную картошку с маслом. Не ешьте никаких фруктов. Пейте воду.День третий. Суп, фрукты и овощи. Ешьте суп и все овощи и фрукты, какие хотите, исключив только печеную картошку. Пейте воду.День четвертый. Суп, фрукты и овощи, включая бананы и снятое молоко. Можно съесть 3 банана и выпить так много воды, сколько получиться, параллельно с супом. Ешьте так много супа, свежих овощей и фруктов, сколько вам хочется, но бананов только 3.День пятый. Говядина и помидоры с супом. Можете съесть 300-800 г говядины или банку консервированных помидоров. Хотя бы раз в день съешьте суп.День шестой. Говядина и овощи плюс суп. Говядину и овощи ешьте досыта. Если у вас есть желание, можете съесть 2 или 3 бифштекса и все зеленые листовые овощи, какие хотите, но никакой печеной картошки. Пейте воду.День седьмой. Коричневый рис, фруктовый сок, овощи и суп. Рис можно добавить к супу, а можно к рису добавить овощи – резаные лук и помидоры, цветную капусту. Не запрещается приготовить овощи с карри. Пейте воду.К концу седьмого дня, если вы строго соблюдали диету, вы потеряете от 4,5 до 8 кг.Категорически запрещены: хлеб, алкоголь, газированные напитки. Ничего нельзя жареного или готовить с добавлением жира.Общие правила— Строго придерживайтесь рекомендаций на каждый день. Не допускайте никаких отступлений и фантазий.— Взвешивайтесь по утрам.— Ешьте суп каждый раз, как только вы начинаете испытывать голод.— Будьте осторожны с маслом – его можно употреблять только раз в неделю с печеной картошкой.— Тщательно убирайте с мяса весь жир. С птицы снимайте шкуру.