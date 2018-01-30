Медики назвали проверенное средство от любой аллергии
Это так называемое однодоменное антитело, легко получаемое в ходе реакций с использованием микроорганизмов. Антитело очень стабильно, что облегчает его терапевтическое применение.
Антитело вмешивается в сложный биохимический процесс в теле человека. Человеческое антитело IgE не может присоединяться к иммунным клеткам, которые высвобождают гистамины, стоящие за аллергическими реакциями.
Обычно у аллергика тело вырабатывает много молекул IgE при контакте с внешними аллергенами. Эти молекулы циркулируют в крови и в итоге оказываются на эффекторных элементах иммунных клеток, что провоцирует выработку гистамина и немедленную аллергическую реакцию.
Терапевтическое антитело вмешивается в процесс присоединения IgE к двум эффекторным элементам на иммунную клетках (CD23 и FceRI). Так молекула аллергена просто не может прикрепиться. Притом, антитело удаляет IgE даже после присоединения молекул к рецепторам.
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