Медики назвали проверенное средство от любой аллергии

Ученые Орхусского университета выявили новый механизм, который предполагает предотвращение различных аллергических процессов с помощью антитела.Это так называемое однодоменное антитело, легко получаемое в ходе реакций с использованием микроорганизмов. Антитело очень стабильно, что облегчает его терапевтическое применение.Антитело вмешивается в сложный биохимический процесс в теле человека. Человеческое антитело IgE не может присоединяться к иммунным клеткам, которые высвобождают гистамины, стоящие за аллергическими реакциями.Обычно у аллергика тело вырабатывает много молекул IgE при контакте с внешними аллергенами. Эти молекулы циркулируют в крови и в итоге оказываются на эффекторных элементах иммунных клеток, что провоцирует выработку гистамина и немедленную аллергическую реакцию.Терапевтическое антитело вмешивается в процесс присоединения IgE к двум эффекторным элементам на иммунную клетках (CD23 и FceRI). Так молекула аллергена просто не может прикрепиться. Притом, антитело удаляет IgE даже после присоединения молекул к рецепторам.