Ученые, возможно, нашли «краеугольные камни жизни»

Многие ученые считают, что самые ранние формы жизни могли зародиться там, где существуют естественные электрические течения – на дне океана. Древним микробам, возможно, могли бы пригодиться специальные белки, которые помогли бы им воспользоваться преимуществами источника энергии – например, перемещать электроны в определенных управлениях. На что могли бы быть похожи такие белки четыре миллиарда лет назад? Сотрудники Ратгерского университета (Rutgers University, США) исследовали этот вопрос, попробовав «разбить» белки на составляющие части и изучив результат.Любой микроб – это комплексный организм, и сложно разобраться, что находится у него внутри. Вряд ли такая структура могла появиться в первичном бульоне сама по себе – скорее всего, существовали некие промежуточные этапы. Как выглядели белки на этих этапах? Останков, разумеется, никаких не сохранилось. Современный белок в среднем состоит из 200-250 аминокислот, и ученые решили «разложить на множители» большое количество белков, чтобы выявить возможные сходства между их компонентами. Специалисты воспользовались университетской базой данных по 9500 белкам и рассмотрели их трехмерную атомную структуру. Они искали схожие элементы, которые могли бы обладать схожими функциями.Всего таких модулей было выявлено четыре. Каждый из них состоял из 60-100 аминокислот и мог как переносить электроны, так и участвовать в реакциях – но с различными металлами и в различных конфигурациях. Вполне вероятно, рассказали исследователи, что таких базовых блоков намного больше четырех, так как они рассматривали довольно небольшое количество белков и искали в них узлы, ответственные именно за электрические взаимодействия. Кроме того, в будущем ученые планируют попробовать разложить найденные базовые блоки на еще более мелкие элементы, которые будут еще ближе к компонентам первичного бульона.