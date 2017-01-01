Лекарство от аутизма может появиться на рынке раньше, чем планировалось
Лекарство, созданное швейцарской компанией, предназначено для лечения расстройств аутичного спектра. В настоящее время на фармацевтическом рынке отсутствуют лекарства, которые способны справляться с основными аутическими симптомами: сложностями при коммуникации, а также склонностью к патологическим циклическим действиям. Кроме этого у пациентов может наблюдаться повышенная тревожность, агрессия, нарушение внимания, частая смена настроения.
У разных пациентов симптомы могут различаться, что и позволяет говорить о целом спектре аутических расстройств, а не об одном заболевании. Нарушение серьезно влияет на жизнь пациентов, нередко делая невозможным выполнение самых обычных ежедневных дел. По подсчетам специалистов Всемирной организации здравоохранения сейчас около 0,3% населения планеты страдает расстройствами аутичного спектра, а в среднем нарушение встречается у одного из 160 человек.
Баловаптан как раз и предназначен для улучшения коммуникативных способностей и способностей к социализации у пациентов с расстройствами аутичного спектра. В ходе исследований на животных и людях было показано, что препарат действительно эффективен при аутических расстройствах.
Решение FDA основано на результатах клинических испытаний VANILLA, результаты которого были представлены на Международном конгрессе исследований в области аутизма, который прошел в мае 2017 года. Было показано, что баловаптан хорошо переносится пациентами и не вызывает серьезных побочных эффектов. В ходе следующего этапа клинических исследований лекарство будет испытываться на детях и подростках с расстройствами аутичного спектра.
Главный медицинский специалист Roche Сандра Хорнинг (Sandra Horning) надеется, что решение, принятое FDA, ускорит процесс разработки препарата и его вывод на рынок.
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Добавил ignat в категорию Фармакология
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