Лекарство от аутизма может появиться на рынке раньше, чем планировалось

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Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) назвало препарат баловаптан, разработанный фармацевтической компанией Roche, инновационным терапевтическим средство. Баловаптан – малая молекула, также известная как RO5028442 и RG7314 – антагонист рецептора вазопрессина.Лекарство, созданное швейцарской компанией, предназначено для лечения расстройств аутичного спектра. В настоящее время на фармацевтическом рынке отсутствуют лекарства, которые способны справляться с основными аутическими симптомами: сложностями при коммуникации, а также склонностью к патологическим циклическим действиям. Кроме этого у пациентов может наблюдаться повышенная тревожность, агрессия, нарушение внимания, частая смена настроения.У разных пациентов симптомы могут различаться, что и позволяет говорить о целом спектре аутических расстройств, а не об одном заболевании. Нарушение серьезно влияет на жизнь пациентов, нередко делая невозможным выполнение самых обычных ежедневных дел. По подсчетам специалистов Всемирной организации здравоохранения сейчас около 0,3% населения планеты страдает расстройствами аутичного спектра, а в среднем нарушение встречается у одного из 160 человек.Баловаптан как раз и предназначен для улучшения коммуникативных способностей и способностей к социализации у пациентов с расстройствами аутичного спектра. В ходе исследований на животных и людях было показано, что препарат действительно эффективен при аутических расстройствах.Решение FDA основано на результатах клинических испытаний VANILLA, результаты которого были представлены на Международном конгрессе исследований в области аутизма, который прошел в мае 2017 года. Было показано, что баловаптан хорошо переносится пациентами и не вызывает серьезных побочных эффектов. В ходе следующего этапа клинических исследований лекарство будет испытываться на детях и подростках с расстройствами аутичного спектра.Главный медицинский специалист Roche Сандра Хорнинг (Sandra Horning) надеется, что решение, принятое FDA, ускорит процесс разработки препарата и его вывод на рынок.