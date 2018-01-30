Что съесть, чтобы крепче спать? Новые открытия ученых

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Диетологи провели исследование и назвали продукты, которые помогут справиться с бессонницей и крепче спать ночью.Ни для кого не секрет, что отсутствие сна приводит к проблемам со здоровьем – помимо быстрой утомляемости и раздражительности, оно повышает риск формирования болезни Альцгеймера. В то же время, есть продукты, потребление которых вызывает бессонницу. Они приводят к перепадам уровня сахара в крови, в результате чего многие просыпаются по ночам.Новое исследование, опубликованное в журнале Annals of Neurology, помогло сформировать список продуктов, полезных для крепкого и здорового сна. Среди них – теплое молоко, банан, тыква, орехи, апельсин, авокадо и киви. Молоко богато триптофаном – веществом, успокаивающим нервы и провоцирующим выработку гормона сна. Бананы снимают нервное напряжение благодаря магнию и калию, а орехи, богатые растительными жирами, и вовсе действуют на организм усыпляюще.Свое исследование провели и австралийские ученые – так, диетолог Рик Хэй наиболее полезной для сна называет корицу. Она не только стабилизирует уровень сахара в крови, но и помогает сбросить вес, снижая тягу к сладкому.