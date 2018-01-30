20 способов борьбы с зимней хандрой

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Хочется завернуться в одеяло и перейти в спящий режим? Это состояние, возникающее в холодный период года, знакомо многим. Рассказываем, как добавить зиме красок и сделать жизнь ярче.Расставьте по дому свечи и зажгите их, создав атмосферу уюта и комфорта.Окружите себя предметами ярких цветов.Соберитесь и выйдите на улицу - прогулка на свежем, морозном воздухе быстро поднимет вам настроение.Возьмите несколько уроков по вязанию и практикуйтесь долгими зимними вечерами.Сделайте красивые фотографии зимней природы.Приобретите стильные сезонные аксессуары.Сделайте перестановку.Попробуйте новые рецепты горячих напитков.Организуйте для себя, родных и друзей тематическую фотосессию на фоне зимней природы.Начинайте утро с выполнения любимых асан из йоги.Побалуйте себя вкусностями.Проводите больше времени в компании друзей.Наполните дом любимой музыкой.Заведите домашнего питомца.Поменяйте стрижку.Сходите в музей или на выставку.Украсьте по-новому ваше рабочее место.Организуйте у себя дома зимний сад из цветов и растений в горшках.Начните регулярно заниматься спортом.Развесьте по дому гирлянды.