20 способов борьбы с зимней хандрой
Расставьте по дому свечи и зажгите их, создав атмосферу уюта и комфорта.
Окружите себя предметами ярких цветов.
Соберитесь и выйдите на улицу - прогулка на свежем, морозном воздухе быстро поднимет вам настроение.
Возьмите несколько уроков по вязанию и практикуйтесь долгими зимними вечерами.
Сделайте красивые фотографии зимней природы.
Приобретите стильные сезонные аксессуары.
Сделайте перестановку.
Попробуйте новые рецепты горячих напитков.
Организуйте для себя, родных и друзей тематическую фотосессию на фоне зимней природы.
Начинайте утро с выполнения любимых асан из йоги.
Побалуйте себя вкусностями.
Проводите больше времени в компании друзей.
Наполните дом любимой музыкой.
Заведите домашнего питомца.
Поменяйте стрижку.
Сходите в музей или на выставку.
Украсьте по-новому ваше рабочее место.
Организуйте у себя дома зимний сад из цветов и растений в горшках.
Начните регулярно заниматься спортом.
Развесьте по дому гирлянды.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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