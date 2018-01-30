Семь привычек для правильного и полезного питания

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«С 1 января начну правильно питаться» – такое обещание особенно часто дают за новогодним обильным столом, но не только из-за переживаний насчет лишнего куска торта или второй тарелки оливье. Мы как-то свыклись с мыслью, что едим не очень здорово и что надо исправляться путем приобретения полезных пищевых привычек. Но каких? Давайте определимся, какими точно невредно будет обзавестись.если вас можно обнаружить жующим у телевизора, за компьютером или с телефоном в руке, значит, вы не контролируете процесс. В итоге съедаете больше, чем надо.На самом деле: однозначно стоит завести привычку есть (неважно, что и в каких количествах – считается даже чаепитие) только за обеденным столом и в отрыве от всех прочих занятий. Желательно даже не разговаривать в это время, по крайней мере на животрепещущие темы. Так вы сможете управлять процессом и улавливать сигналы, которые подает вам организм.диетологи говорят, что мы хронически переедаем. Неважно, что именно – что бы ни попало в тарелку, этого, как правило, бывает больше, чем нужно. И проблема в том, что мы никак не можем покинуть общество чистых тарелок и традиционно доедаем все, что себе положили. А некоторые доедают еще и за детьми. В итоге – перебор.На самом деле: доедать по принципу «лучше в нас, чем в таз» – однозначно плохая привычка, которая приводит к хроническому перееданию и незаметному набору веса, расстаться с которым будет очень непросто. Если хотите начать питаться правильно, прекратите накладывать полную тарелку еды (лучше потом взять добавки) и есть, пока она не опустеет. Это касается, между прочим, не только жареной картошки и прочей «серьезной» пищи, но и вполне невинных с виду зеленого салата и овощей. Большое количество пищи растягивает желудок.сколько воды должен выпивать в день взрослый человек – простой в общем-то вопрос, но копий вокруг него сломано немало. Минимум 2 литра, каждый час по стакану, не меньше 8 стаканов за день – те, кто не в состоянии осилить такое количество, чувствуют себя врагами своему здоровью и регулярно обещают научиться наконец пить «сколько положено». Вы из таких? Не спешите!На самом деле: нет никакой чудесной формулы. Пить нужно столько, сколько хочется – это и будет нужное для вас количество. Современные врачи считают, что здоровый взрослый человек, живущий не в экстремальных условиях, не испытывающий проблем с доступом к чистой воде и нормально питающийся (суп, чай, соки – все считается), может не заморачиваться насчет того, а достаточно ли воды он выпивает в день. Просто не допускайте чувства жажды.способность наварить еды впрок, чтобы хватило на неделю семье, вменяется хозяйке как особая заслуга, как бытовой подвиг, как нечто такое, к чему стоит стремиться.На самом деле: хорошая привычка – устроить быт так, чтобы каждый день на столе была свежеприготовленная еда. Разогретая практически лишена полезных свойств, а долго хранящаяся даже в условиях холодильника может приобрести «по ходу пьесы» некоторые весьма неполезные свойства. На самом деле вполне можно готовить быстро на один раз – вот это как раз то, чему стоит научиться.мы едим много еще и потому, что едим быстро. Эта проблема родом из детства, когда мамы и бабушки приговаривали: «Жуй быстрее, не спи над тарелкой». Так и жуем – быстро, на бегу, «не вдаваясь в подробности».На самом деле: 20 минут нужно, чтобы мозг получил сигнал о насыщении. И чем медленнее вы будете жевать, тем меньше успеете за это время проглотить. Так что спешить в таком деле однозначно не надо, здоровая привычка – есть медленно.вода у нас не в почете. Хочется пить – пьем соки, газировки, молоко, кофе, в лучшем случае чай.На самом деле: вода – это вода, все остальное по большому счету – еда. Причем зачастую сладкая и очень сладкая, если речь идет о газированных напитках. Они содержат в конечном счете столько сахара, сколько вы никогда не положите в чай или кофе – поджелудочная железа просто в шоке. Именно вода считается идеальным способом пополнить баланс жидкости в организме, который и напоит, и затрат сил от него не потребует. Хотите похудеть и чувствовать себя легче? Возьмите в привычку утолять жажду обычной питьевой чистой водой.мы едим катастрофически мало свежих овощей и фруктов – можно сказать, не едим совсем, если ориентироваться на норму ВОЗ в минимум (!) пять порций того или другого ежедневно.На самом деле: от того масса проблем – от плохой работы кишечника до лишнего веса. В овощах и фруктах не так много витаминов, как принято считать, но они исключительно важны как источник клетчатки. Заменить их нечем. Еще считается, что так питаться дорого, но это неправда: когда речь идет о необходимости минимум 5 порций овощей и фруктов в сутки, подразумеваются любые плоды – не обязательно дорогие ананасы и клубника, это могут быть копеечные морковка, яблоки и капуста. Зелень в том числе. Частично – сырые (если не противопоказано), частично – термически обра­ботанные, но они должны быть – привычку есть их каждый день точно стоит завести. И не так это, к слову, трудно, как кажется: ничто не мешает взять на работу пару яблок и сырую морковку для перекуса, а это уже три порции.