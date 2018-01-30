Дневной сон может быть опасным

Люди, которые любят поспать днем, более склонны к болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые. Они провели эксперимент с участием почти 200 человек.Две недели биологическую активность добровольцев отслеживали с помощью фитнес-трекеров. Также были сделаны снимки головного мозга.Выяснилось, что люди с амилоидными бляшками хуже спят ночью и чаще испытывают сонливость днем. "Пациенты с начальной стадией болезни Альцгеймера чаще проявляют активность ночью и ведут себя пассивно днем", - рассказал доктор Йо Эль Ю.