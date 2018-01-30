Ученые знают, как доставлять лекарства прямо в мозг
Но недавно был представлен новый метод доставки лекарств в глубинные структуры мозга. Это имплантируемая система, которая может доставлять разные дозировки сразу нескольких препаратов. Протестировали ее пока только на крысах.
Итак, две ультратонкие трубки для доставки медикаментов вставляются в иглу из нержавеющей стали (диаметр человеческого волоса).
Эта игла имеет такую длину и изгиб, чтобы однозначно достать до пораженной зоны мозга. Иглу вводят через отверстие в черепе.
При этом она соединена с двумя программируемыми помпами, которые можно наполнить лекарствами. В идеале помпы будут имплантироваться под кожу пациенту, чтобы система оставалась полностью скрыта. Если требуется введение новых препаратов, их можно поменять в помпах так же, как меняются в струйном принтере картриджи.
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