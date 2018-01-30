Ученые знают, как доставлять лекарства прямо в мозг

Болезни мозга трудно лечить, так как доставить лекарства к месту поражения довольно непросто. Гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг, просто не дает лекарствам проникать внутрь. Если средство и может его преодолеть, оно, скорее всего, вызовет побочные эффекты - будут затронуты зоны, соседние с пораженной областью мозга.Но недавно был представлен новый метод доставки лекарств в глубинные структуры мозга. Это имплантируемая система, которая может доставлять разные дозировки сразу нескольких препаратов. Протестировали ее пока только на крысах.Итак, две ультратонкие трубки для доставки медикаментов вставляются в иглу из нержавеющей стали (диаметр человеческого волоса).Эта игла имеет такую длину и изгиб, чтобы однозначно достать до пораженной зоны мозга. Иглу вводят через отверстие в черепе.При этом она соединена с двумя программируемыми помпами, которые можно наполнить лекарствами. В идеале помпы будут имплантироваться под кожу пациенту, чтобы система оставалась полностью скрыта. Если требуется введение новых препаратов, их можно поменять в помпах так же, как меняются в струйном принтере картриджи.