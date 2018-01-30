Подержанные игрушки опасны для здоровья детей

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Вероятно, многие игрушки б/y представляют угрозу для здоровья детей, поскольку пластик может не соответствовать действующим международным правилам безопасности. Это показало новое исследование, проведенное сотрудниками Плимутского университета, рассказывает The Hindustan Times.Специалисты изучили 200 подержанных пластиковых игрушек, включая автомобили, поезда, конструкторы, фигурки и пазлы, из домов, детских садов и благотворительных магазинов на юго-западе Англии. Все игрушки дети могли жевать. Исследователи применили метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии.Ученые обнаружили в игрушках опасные вещества. Так, во многих конструкторах, фигурках и украшениях (как правило, желтых, красных или черных) были высокие концентрации сурьмы, бария, брома, кадмия, хрома, свинца и селена. Кроме того, в ходе экспериментов выяснилось, что в желудке несколько игрушек выделяли бром, кадмий и свинец в концентрациях, превышающих допустимую норму.