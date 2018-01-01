Эти продукты лучше других помогут от стресса

Спокойствие, только спокойствие!

Ученые определили продукты, которые лучше всего снимают стресс.

Ученые назвали список продуктов, которые помогают бороться со стрессом. Первое место среди них заняли лосось и тунец, так как присутствующие в их составе жирные кислоты оздоровляют организм.

На втором месте оказались фрукты и овощи яркого цвета, развивающие кровообращение в мозге благодаря биофлавоноидам. Для того, чтобы побороть усталость, ученые советуют есть сыр и бананы.

Орехи, в свою очередь, смогут повысить настроение.
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